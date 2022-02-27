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拚高市首座企業認養寵物公園 市議員擬參選人連署號召
高雄市左楠區選戰激烈，國民黨出現新人初選七搶一，擬參選人侯亞寧今與3家在地企業推動左楠區友善寵物公園連署活動。侯亞寧指出，左楠區人口日益增多、大樓林立，寵物急需活動空間，政府養護公園不易，希望能與市府研商成立高雄首座寵物公園，樹立典範。
社團法人台灣愛狗人協會理事長顏杏娟表示，根據統計高市去年共有1萬5千隻流浪狗、屏縣則有2萬5千隻，如加入未被統計部分，數量遠超過此數據，「雖然協會每年送出700、800隻浪犬，卻遠不及棄養的速度。」顏杏娟說，浪犬比浪貓問題更棘手，因狗許多未節育，被棄養後較貓更難媒合到新主人，尤其是黑狗又更難送。
侯亞寧認為，高市缺乏友善寵物的公園，加上政府的養護能量有限，如加入有心企業認養公園，就能解決經費問題，「未來將與市府討論左楠區設置友善寵物公園的可能性，加上企業有錢出錢、有力出力，能讓家中的毛孩更有活動空間。」
在地企業寵物食品業者柯建昌長期捐飼料給愛狗人協會，柯建昌指出，寵物跟人一樣需要活動空間，仍有不少民眾怕貓狗，如果沒有設置專區讓寵物活動筋骨，反而對寵物、民眾都有不良影響，希望有更多企業響應。
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