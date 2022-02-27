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台灣燈會即將落幕 作品存廢引關注

聯合報 / 記者徐如宜林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
2022台灣燈會接近尾聲，燈區作品能否被保存，也成為話題。記者王慧瑛／攝影
2022台灣燈會接近尾聲，燈區作品能否被保存，也成為話題。記者王慧瑛／攝影

為期一個月2022台灣燈會在高雄接近尾聲，燈會結束後，燈區作品何去何從引發關注，市府表示，愛河灣、衛武營地方燈區作品多採公共藝術設計，包含30座復刻版燈塔將續矗立港邊，中央燈區主燈、副燈量體大，能否永久保存是個問題，會再與中央討論要由哪個單位認養或做其他安排。

228連假高雄好天氣，催出新一波賞燈人潮，副市長史哲說，愛河灣、衛武營雙主場帶入可觀賞人潮，累計到今晚為止，可望突破1000萬人次，在疫情籠罩下，撐住民生經濟，有鼓舞人心作用。

史哲表示，燈會作品在創作之初便要思考是一次性呈現還是長期設置，愛河灣旁的駁二藝術特區是這次燈會重點，當地作品以公共藝術思維處理，大多能繼續就地保存、呈現，延續燈會價值與效益。

放置在衛武營的中央燈區主燈「鳳彩飛舞」將移置何處？市府表示，由哪個單位認養，中央、地方會再討論，認養單位會考量維護成本等，必須經過評估。

高雄市觀光局副局長劉秀英說，這次台灣燈會市府使用許多燈光投影創意，包括愛河灣主燈「光啟愛河灣」就是透過愛河灣光環境改造、衛武營的「武營晚點名」也是經典之作。「光啟愛河灣」部分元素即使燈會結束仍會保留，衛武營主燈本來就是在建築物上做劇場光影投射，未來還是有可能有相關合作。燈會期間臨時搭建的布幕、道具會拆除，空間回歸戶外劇場使用。

劉秀英指出，愛河灣、衛武營展區會有一些作品被長久保留，成為城市美學一部分，目前比較確定的是「Eclipse月食」將被保留，其他臨時性搭建作品會拆除。

高雄市文化局副局長簡美玲說，海上作品「元流－光之群島」無法保留外，陸上作品當初在規畫時，就以長期設置為構想，包含駁二的「大海怪幻想曲」、大港橋旁「巨人的夢幻花園」與「趨Absorbed by Light」等裝置藝術，成為燈會熱門打卡景點，會繼續留下來讓遊客觀賞。

為期一個月2022台灣燈會在高雄接近尾聲，228連假高雄好天氣，催出新一波賞燈人潮，圖為衛武營燈區，家長帶孩子出遊。記者王慧瑛／攝影
為期一個月2022台灣燈會在高雄接近尾聲，228連假高雄好天氣，催出新一波賞燈人潮，圖為衛武營燈區，家長帶孩子出遊。記者王慧瑛／攝影

為期一個月2022台灣燈會在高雄接近尾聲，228連假高雄好天氣，催出新一波賞燈人潮，副市長史哲說，愛河灣、衛武營雙主場帶入可觀賞人潮，累計到今晚為止，可望突破1000萬人次，圖為衛武營燈區。記者王慧瑛／攝影
為期一個月2022台灣燈會在高雄接近尾聲，228連假高雄好天氣，催出新一波賞燈人潮，副市長史哲說，愛河灣、衛武營雙主場帶入可觀賞人潮，累計到今晚為止，可望突破1000萬人次，圖為衛武營燈區。記者王慧瑛／攝影

2022台灣燈會接近尾聲，最近高雄天氣晴朗，吸引大批賞燈人潮。記者王慧瑛／攝影
2022台灣燈會接近尾聲，最近高雄天氣晴朗，吸引大批賞燈人潮。記者王慧瑛／攝影

為期一個月2022台灣燈會在高雄接近尾聲，228連假高雄好天氣，催出新一波賞燈人潮，副市長史哲說，愛河灣、衛武營雙主場帶入可觀賞人潮，累計到今晚為止，可望突破1000萬人次，圖為衛武營燈區。記者王慧瑛／攝影
為期一個月2022台灣燈會在高雄接近尾聲，228連假高雄好天氣，催出新一波賞燈人潮，副市長史哲說，愛河灣、衛武營雙主場帶入可觀賞人潮，累計到今晚為止，可望突破1000萬人次，圖為衛武營燈區。記者王慧瑛／攝影

放置在高雄衛武營的中央燈區主燈「鳳彩飛舞」將移置何處？市府表示，由哪個單位認養，中央、地方會再討論，認養單位會考量維護成本等，必須經過評估。記者王慧瑛／攝影
放置在高雄衛武營的中央燈區主燈「鳳彩飛舞」將移置何處？市府表示，由哪個單位認養，中央、地方會再討論，認養單位會考量維護成本等，必須經過評估。記者王慧瑛／攝影

2022台灣燈會亮點多，高雄副燈「光明．祈島－鎮守台灣海線的燈塔們」富教育意義，30座復刻縮小版台灣各地燈塔佇立蓬萊商港區，閃耀在高雄港畔，吸引燈塔迷朝聖，燈會結束後將就地保存展示。記者王慧瑛／攝影
2022台灣燈會亮點多，高雄副燈「光明．祈島－鎮守台灣海線的燈塔們」富教育意義，30座復刻縮小版台灣各地燈塔佇立蓬萊商港區，閃耀在高雄港畔，吸引燈塔迷朝聖，燈會結束後將就地保存展示。記者王慧瑛／攝影

2022台灣燈會亮點多，高雄副燈「光明．祈島－鎮守台灣海線的燈塔們」富教育意義，30座復刻縮小版台灣各地燈塔佇立蓬萊商港區，閃耀在高雄港畔，吸引燈塔迷朝聖，燈會結束後將就地保存展示。記者王慧瑛／攝影
2022台灣燈會亮點多，高雄副燈「光明．祈島－鎮守台灣海線的燈塔們」富教育意義，30座復刻縮小版台灣各地燈塔佇立蓬萊商港區，閃耀在高雄港畔，吸引燈塔迷朝聖，燈會結束後將就地保存展示。記者王慧瑛／攝影

2022台灣燈會亮點多，高雄副燈「光明．祈島－鎮守台灣海線的燈塔們」富教育意義，30座復刻縮小版台灣各地燈塔佇立蓬萊商港區，閃耀在高雄港畔，吸引燈塔迷朝聖，燈會結束後將就地保存展示。記者王慧瑛／攝影
2022台灣燈會亮點多，高雄副燈「光明．祈島－鎮守台灣海線的燈塔們」富教育意義，30座復刻縮小版台灣各地燈塔佇立蓬萊商港區，閃耀在高雄港畔，吸引燈塔迷朝聖，燈會結束後將就地保存展示。記者王慧瑛／攝影

台灣燈會 愛河 衛武營

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