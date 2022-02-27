台灣燈會即將落幕 作品存廢引關注
為期一個月2022台灣燈會在高雄接近尾聲，燈會結束後，燈區作品何去何從引發關注，市府表示，愛河灣、衛武營地方燈區作品多採公共藝術設計，包含30座復刻版燈塔將續矗立港邊，中央燈區主燈、副燈量體大，能否永久保存是個問題，會再與中央討論要由哪個單位認養或做其他安排。
228連假高雄好天氣，催出新一波賞燈人潮，副市長史哲說，愛河灣、衛武營雙主場帶入可觀賞人潮，累計到今晚為止，可望突破1000萬人次，在疫情籠罩下，撐住民生經濟，有鼓舞人心作用。
史哲表示，燈會作品在創作之初便要思考是一次性呈現還是長期設置，愛河灣旁的駁二藝術特區是這次燈會重點，當地作品以公共藝術思維處理，大多能繼續就地保存、呈現，延續燈會價值與效益。
放置在衛武營的中央燈區主燈「鳳彩飛舞」將移置何處？市府表示，由哪個單位認養，中央、地方會再討論，認養單位會考量維護成本等，必須經過評估。
高雄市觀光局副局長劉秀英說，這次台灣燈會市府使用許多燈光投影創意，包括愛河灣主燈「光啟愛河灣」就是透過愛河灣光環境改造、衛武營的「武營晚點名」也是經典之作。「光啟愛河灣」部分元素即使燈會結束仍會保留，衛武營主燈本來就是在建築物上做劇場光影投射，未來還是有可能有相關合作。燈會期間臨時搭建的布幕、道具會拆除，空間回歸戶外劇場使用。
劉秀英指出，愛河灣、衛武營展區會有一些作品被長久保留，成為城市美學一部分，目前比較確定的是「Eclipse月食」將被保留，其他臨時性搭建作品會拆除。
高雄市文化局副局長簡美玲說，海上作品「元流－光之群島」無法保留外，陸上作品當初在規畫時，就以長期設置為構想，包含駁二的「大海怪幻想曲」、大港橋旁「巨人的夢幻花園」與「趨Absorbed by Light」等裝置藝術，成為燈會熱門打卡景點，會繼續留下來讓遊客觀賞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言