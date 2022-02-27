陳時中旗津撕疫區標籤 商家今見人潮笑開懷
日前高雄港區傳播鏈肆虐，鄰近高雄港的旗津首當其衝，商家生意慘跌，過年期間一片哀嚎，衛福部長陳時中昨率中央防疫團隊成員南下高雄，為旗津民眾打氣，今旗津人潮復甦，海產街門庭若市，商家睽違1個多月又見笑容，「感謝部長信心加持」、「人潮終於回來了」。
今年1月中高雄港爆發新冠肺炎疫情，歷經一個多月防疫，春節過後疫情獲得穩定控制，高雄也迎來多日零確診；以觀光為主的旗津區，因疫情被貼上「疫區」標籤，商家從過年前至春節後苦哈哈，只能望著空蕩蕩街道發愁。
陳時中昨率防疫團隊成員南下高雄，為疫後的旗津加油打氣，陳時中昨說，旗津的疫情已經消退，這是一個安全的地方，大家多多來旗津遊玩。昨天旗津行，陳時中還和市長陳其邁大啖小吃，給予業者信心加持。
昨下午旗津人潮陸續復甦，連執行交管勤務的員警都感受到遊客回流，今下午1時許，不少電動機車、四輪車租賃業者店內車輛都已租完，想要租車還要排隊等候。
旗津周姓租車業者說，旗津今年1月因疫情影響，春節前至上周末，人潮稀疏，過年期間甚至有日收不到千元的慘況；昨陳時中蒞臨加持，帶動外地遊客信心，明顯感受到觀光回溫，今人潮比昨天還要多。
專賣各式海鮮年貨的旗津觀光市場，往年春節前人聲鼎沸，過年前卻每日門可羅雀，不見辦年貨人潮，業者閒到滑手機，攤商站到街道上閒聊，自嘲「老闆比客人」還多，本周末人潮回溫，業者忙著招呼客人，臉上露出久未見的笑容，還有遊客直言是看到陳時中來到旗津，他才敢開車到島上旅遊。
經營20多年的攤商江璦伶說，今年生意較以往春節前掉了9成，大家都苦哈哈過日子，幸好疫情控制得宜，1個多月獲得控制，加上陳時中到訪，破除旗津還是「疫區」的謠言，26日終於再見到久違的人潮，她們業者也期待未來市府對旗津推出的振興措施。
陳其邁昨天表示，市府就旗津振興方案已開過會議，有全套作法，包括如何提振當地觀光及商家的補貼方案，對市民經濟受損市府也有些作法，最快三月初振興方案會公布，目前旗津傳播風險很低，社區非常安全，也歡迎大家到旗津旅遊。
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