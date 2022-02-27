台中這兩店逾3年凍漲出絕招 飯店推里民打八五折省錢

金虎年餐飲業者好不容易挺過新冠肺炎3級警戒，又遇上國際原物料飆漲，甚至有錢買不到貨源的困境，業者叫苦連天，不少名店Hold不住紛喊漲，但台中知名柴火烤鴨店、開業20多年的香烘焙坊，宣布凍漲。

疫情衝擊鴨禽市場，鴨飼料漲價、種鴨數量減少、小鴨孵化率低，導致鴨價履創歷史新高，且缺鴨問題嚴重。台中柴火烤鴨餐廳執行長洪克良表示，今年1月到現在櫻桃鴨就漲了20%，更慘的是即使有錢也買不到鴨，每次叫貨到貨率都只有5成，還好「柴火」一直以來與多家供應商合作，暫不缺鴨問題。

柴火烤鴨的櫻桃片皮鴨連續3年未漲價，洪克良說，會繼續凍漲「直到撐不下去為止。」此外，柴火為了減緩櫻桃鴨用量，新推出紅面燜鴨、燒鵝吸客，馬上成為招牌生力軍，迎接行微解封。

「香烘焙坊」老闆鄭淵斌說，烘焙成本漲到有苦難言，年年新高，麵粉漲了約10%、進口奶油大漲約20%，包裝耗材更漲了50、60%，毛利率已降到個位數，但考量到經濟景氣低迷，咬牙吸收，麵包3個100元或4個100元，連續5年未漲，今年繼續凍漲，價格不變。

鄭淵斌說，減少人力支出，自己做麵包，連兒子、媳婦、女兒都來幫忙，女兒充當送貨司機。鄭淵斌也積極拓展異業結盟，3月2日進駐小北百貨高雄小港區新宏平店設櫃駐點。鄭淵斌說約有8到10坪空間，每天現烤出爐的新鮮麵包，這樣的合作模式未來也可能出現在小北百貨其他據點。

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