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高雄燈會無人機今最後一場 國際團隊：台灣人自律自主

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄「聚光台灣 虎星高照」無人機展演。本報資料照片
高雄「聚光台灣 虎星高照」無人機展演。本報資料照片

高雄「聚光台灣 虎星高照」無人機展演日前發生訊號干擾，導致圖形無法完整呈現。高雄市府了追查事故原因，並請民眾在展演前務必將手機開啟飛航模式、關閉WIFI與熱點。執行的國際團隊反映，看到民眾的表現，簡直不敢相信台灣人能如此自主的為了一場無人機演出配合所有要求，政府部門能夠在團隊提出需求後果斷決策、快速執行，真的非常感動與感謝。

高雄市副市長史哲說，昨晚愛河灣現場人潮非常多，國際團隊反映，在進行風力測試時，訊號干擾非常嚴重，連風力測試的無人機都被迫返航，他們心都涼了，執行團隊也非常緊張。但是當現場廣播開始，訊號干擾紛紛下降，晚上9點45分一到，起飛順利、圖形完整。

國際團隊技師們說，他們巡演過全世界很多城市，這是最多觀眾的一次展演。他們簡直不敢相信台灣人，能夠這麼自主的為了一場無人機演出配合所有要求，更不敢想像有一個政府部門能夠在團隊提出需求後，果斷決策、快速執行，真的非常感動跟感謝。

史哲表示，對無人機國際團隊來說，這是一場精彩的展演，但對市府和觀眾來說，這是期待與美好。今晚是「聚光台灣 虎星高照」無人機展演最後一場，也希望大家以台灣人的自主與自律，讓國際刮目相看，無人機展演前請開啟飛航模式，關閉WI-FI與個人熱點，不要直播，可以拍照錄影。

「這代表台灣人的素質很高！」網友也說，「直播的人應該會被『出征』吧！」如果因此剛好又發生無人機無法成像的意外狀況，直播的人應該會很慘。

高雄市

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