高雄旗糖農創園區228連假快閃活動 市府祭優惠吸引商家

228連假期間，高雄市政府都發局在旗山糖廠「旗糖農創園區」舉辦「預備，旗！」限定3日快閃營運活動，設六大主題館邀集大旗美地區21家特色商家在6間倉庫設攤；市長陳其邁今天上午參加活動時表示，盼園區能打造農村再生典範，也為農民帶來收入，吸引青年回流。

市府指出，東高雄的山城行政區，匯聚多元族群擁有豐富農產和閩南人、客家人及原民聚落的多元文化；為強化東高雄特色產業、行銷地方物產和推廣農創觀光，市府和台糖合作把百年歷史的糖廠改造為農創園區。

市府也在228連假舉辦「預備，旗！」限定3日快閃營運活動，也正式啟動旗糖農創園區營運，藉行銷宣傳，吸引更多商家洽詢與加入。市府也邀集大旗美地區21家特色商家在6間倉庫設攤，盼為東高雄帶來觀光經濟效益。

都發局指出，園區內現有14棟倉庫開放投資進駐，租期一約5年，最多可租用30年，首5年租金優惠為每坪每月325元計算，年租金分期繳交，可享有3個月室內裝潢免計租金。

陳其邁說，旗糖農創園區曾是市府過去最大的新創青創以及農創試辦基地；此外，該處也連接台29線、27線、20線的交通樞紐，也是東9區進出的門戶。