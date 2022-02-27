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發展部落旅遊產業 拉阿魯哇族與原民會合作規劃遊程

中央社 / 高雄27日電

高雄市拉阿魯哇族文教協進會與原民會合作推動「歲時祭儀文化旅遊試辦計畫」，將在尊重祭儀規範、禁忌及程序的前提下規劃遊程，讓旅客更認識原民文化，也促部落旅遊產業發展。

拉阿魯哇族美瓏部落今天在部落祭場舉辦聖貝祭，也宣布與原民會、旅行業者合作推動「歲時祭儀文化旅遊試辦計畫」，結合桃源區觀光景點、農特產品及傳統祭儀等元素，規劃可讓消費者更了解拉阿魯哇族文化的深度遊程。

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod今天到美瓏部落參加祭典，他說，原民會促成拉阿魯哇族及旅行業者合作，在尊重祭儀規範、禁忌及程序前提下，規劃歲時祭儀遊程，讓旅客貼近認識原民文化核心及特質，也盼推升部落旅遊產業。

原民會發布新聞稿表示，旅遊產業一直是原住民族的優勢產業，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，國人無法出國旅遊，卻突顯國內旅遊市場的需求，因此原民會將持續以「永續」、「生態」、「創生」等理念，作為推升部落旅遊產業發展的核心。

原民會指出，原民會將以原民族群文化內涵為基礎，協助部落規劃具「文化體驗」的深度遊程，發展創新的旅遊體驗，並媒合旅行業者合作，建立旅遊市場區隔，穩健推展部落觀光產業。

疫情 原住民

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