民進黨中執會將提名高雄市長競選連任 陳其邁這麼說

民進黨中執會預定在3月2日提名高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁三人競選連任。今天陳其邁再度被媒體問及此事，對此，他說，還是專心把市政做好，對於市民負責，才是現在工作的重點。

關於民進黨中執會提名競選連任一事，陳其邁表示，市長工作就是把市政做好，現在重要的工作就是面擴大招商，讓產業轉型創造更多就業機會，尤其高雄近幾年，營業銷售總額從4兆，增加到5兆，成長率也是6都最高，代表市府團隊與市民努力看見為來發現的願景。

「高雄正要起飛」，陳其邁說，高雄15歲到24歲年輕人失業率也降到10%以下，青年失業率是6都最低，也有很多大廠，包括台積電等都看好高雄。

陳其邁說，市長最重要的工作，就是讓年輕人有工作，讓城市能夠繼續進步。他還說，選舉的期程，現在還沒到整體選戰期間，還是專心把市政做好，對於市民負責，才是現在工作的重點。