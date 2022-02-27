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老天賞臉！ 高雄愛河灣、衛武營燈區228連假人潮爆

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
高雄愛河灣駁二區，白天就擠滿遊客。記者徐如宜／攝影
高雄愛河灣駁二區，白天就擠滿遊客。記者徐如宜／攝影

2022台灣燈會在高雄，加上老天爺賞臉陽光普照，高雄愛河灣與衛武營遊客如織，晚上人潮更是炸鍋。民眾說，「塞車只是剛剛好，還會『塞人』啊！」高雄市旅館公會理事長周文彬表示，愛河灣與市區飯店住房率達到九成或滿房，3月又會有一波鬆綁，鬱悶好段時間的業者心情終於寬慰許多。

台灣燈會愛河灣與衛武營燈區，春節後平日平均大概吸引10萬遊客，假日人數更是翻倍。高雄市觀光局表示，燈會旅遊人次還在統計中，愛河灣區飯店住房率九成到滿房，蛋白區旅館大概也有六成，也帶動了餐飲業的消費；無人機展演又將住房推上一波，228連假達到最熱點。

「旅館業者笑了，因為看到曙光！」周文彬說，228連假高雄天氣不錯，台灣燈會在高雄帶動旅遊潮，疫情也有緩和趨勢，3月7日起入境檢疫天數也縮短為10天，大家慢慢接受與病毒共存的生活模式，出遊意願增加，靠近愛河灣、駁二、市區的飯店住房率，都有到九成或滿房。

餐飲業績也上揚，駁二周邊小攤商的桌椅又擺了出來。漢來美食行銷企劃部副總吳若寧表示，餐飲差不多恢復到連假的水平，滿座再一到兩輪；昨天是好日子，有好幾場喜宴，還有開到50桌的喜宴。

高雄鹽埕區知名「港園牛肉麵」靠近愛河灣，許多饕客賞燈會前先到店裡啖美食，業者孫大成說，燈會帶進大量遊客，確實有揮別疫情陰霾的感受，店裡氣氛強強滾，通常在地人會選擇外帶，遊客大多內用。

文化局表示，228連假適逢燈會尾聲，駁二園區內湧進許多觀光人潮，尤其是晚間8點過後，許多民眾期待愛河灣的無人機演出，駁二夜間比白天更熱鬧。昨天駁二園區遊客相較之前燈會周末，大約多了ㄧ倍遊客。燈會愛河灣主場必看的「千手光劍-機械手臂光之展演」，昨日也創下近5千人的參觀紀錄，由「日月光集團」與展演創意團隊「FREES」共同設計打造，首創以AI人工智慧演繹人類武術、舞蹈及肢體行為，用機械手臂舉起LED光劍擺陣千手觀音，令觀眾驚艷。

高雄市府與寶可夢合作，昨、今天在愛河灣推出高雄期間限定實體活動，設置燈會活動主題場景與燈會作品虛擬補給站，吸引很多民眾到哈瑪星鐵道園區、高流中心海風廣場與鯨魚堤岸抓寶。

228連假高雄愛河灣區附近道路，擠滿要去看無人機展演的民眾。記者徐如宜／攝影
228連假高雄愛河灣區附近道路，擠滿要去看無人機展演的民眾。記者徐如宜／攝影
高雄今天陽光普照，駁二湧入許多出遊民眾。記者徐如宜／攝影
高雄今天陽光普照，駁二湧入許多出遊民眾。記者徐如宜／攝影
高雄市府與寶可夢合作，昨、今天在愛河灣推出高雄期間限定實體活動，吸引很多民眾來抓寶。記者徐如宜／攝影
高雄市府與寶可夢合作，昨、今天在愛河灣推出高雄期間限定實體活動，吸引很多民眾來抓寶。記者徐如宜／攝影

台灣燈會 愛河 駁二

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