高雄雙主場燈光聲援烏克蘭 陳其邁：反侵略追求和平

「2022台灣燈會在高雄」進入倒數，高雄市長陳其邁昨天就發文暗示表演會有彩蛋；到了晚上衛武營、愛河灣雙主場燈光分別秀出象徵烏克蘭國旗色的藍色及黃色。陳其邁表示，這是市府與市民一同表達台灣反侵略追求和平的決心，也表達支持烏克蘭人民的意志。

陳其邁說，昨天中午市府就與燈會工程師商討，以藍黃燈象徵烏克蘭的這個國旗，來聲援烏克蘭人民在抵抗侵略的一個勇氣；工程師聽完後，相當贊同在昨天中午就開始調整程式、設計燈光，在短短時間內，市府與市民一同表達台灣反侵略追求和平的決心，也表達支持烏克蘭人民的意志。