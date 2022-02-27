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高雄雙主場燈光聲援烏克蘭 陳其邁：反侵略追求和平
「2022台灣燈會在高雄」進入倒數，高雄市長陳其邁昨天就發文暗示表演會有彩蛋；到了晚上衛武營、愛河灣雙主場燈光分別秀出象徵烏克蘭國旗色的藍色及黃色。陳其邁表示，這是市府與市民一同表達台灣反侵略追求和平的決心，也表達支持烏克蘭人民的意志。
陳其邁說，昨天中午市府就與燈會工程師商討，以藍黃燈象徵烏克蘭的這個國旗，來聲援烏克蘭人民在抵抗侵略的一個勇氣；工程師聽完後，相當贊同在昨天中午就開始調整程式、設計燈光，在短短時間內，市府與市民一同表達台灣反侵略追求和平的決心，也表達支持烏克蘭人民的意志。
「我相信，和平是人類普世的價值」陳其邁說，單方面破壞和平現狀，用武力入侵烏克蘭都應該被嚴厲譴責；陳還說，不管在101或在高雄的台灣燈會，同樣表達台灣人民追求和平的意志跟決心。
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