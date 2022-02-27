因大火家沒了還只能輟學還房貸 行善團暖心為他建個家

高雄市桃源區拉阿魯哇族的阿誠（化名）3年前因還有貸款的住家遭大火吞噬，家人也不在，只能過著漂泊的生活，到處打零工賺錢還房貸，經桃源區代表主席王正國、杜司偉轉介，衡山基金會行善團南二團昨前往阿誠目前落腳處，幫忙搭蓋一個可以遮風擋雨的家。

據了解，今年19歲的阿誠，3年前原本與父母、姊姊同住，但因父親生病離世、母親不堪重擔離家，還有貸款未繳清的家更遭大火燒掉，阿誠與姊姊只能輟學，打工還房貸，沒多久姊姊也離家出走，阿誠從此過著有一餐沒一餐、背負貸款的生活，晚上只能借住朋友家、親戚家或者住在打工的工地。

阿誠希望能有個可以擋風遮雨的家，在王正國轉介下，衡山行善團號召高雄市愛民獅子會及多名志工自1月9日起多次出團，走崎嶇的產業道路前往阿誠目前的落腳處，以人力挖地基、埋設化糞池和管線等前置作業，昨天更安排60多名專業志工現場搭建房屋主體。