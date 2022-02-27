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因大火家沒了還只能輟學還房貸 行善團暖心為他建個家

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
橫山基金會行善團南二團昨前往高雄市桃源區住在偏僻山區弱勢阿誠的落腳處，為他打造一個遮風避雨的家。圖／衡山行善團南二團提供
橫山基金會行善團南二團昨前往高雄市桃源區住在偏僻山區弱勢阿誠的落腳處，為他打造一個遮風避雨的家。圖／衡山行善團南二團提供

高雄市桃源區拉阿魯哇族的阿誠（化名）3年前因還有貸款的住家遭大火吞噬，家人也不在，只能過著漂泊的生活，到處打零工賺錢還房貸，經桃源區代表主席王正國、杜司偉轉介，衡山基金會行善團南二團昨前往阿誠目前落腳處，幫忙搭蓋一個可以遮風擋雨的家。

據了解，今年19歲的阿誠，3年前原本與父母、姊姊同住，但因父親生病離世、母親不堪重擔離家，還有貸款未繳清的家更遭大火燒掉，阿誠與姊姊只能輟學，打工還房貸，沒多久姊姊也離家出走，阿誠從此過著有一餐沒一餐、背負貸款的生活，晚上只能借住朋友家、親戚家或者住在打工的工地。

阿誠希望能有個可以擋風遮雨的家，在王正國轉介下，衡山行善團號召高雄市愛民獅子會及多名志工自1月9日起多次出團，走崎嶇的產業道路前往阿誠目前的落腳處，以人力挖地基、埋設化糞池和管線等前置作業，昨天更安排60多名專業志工現場搭建房屋主體。

現場有的志工進行鐵工、水電等工程，另有一批志工則現場煮美味的菜餚，為出動勞力的志工們加油。衡山基金會表示，目前還有部分收尾工作未完成，基金會將擇期盡速收尾為阿誠圓夢，阿誠也在王正國、杜司偉幫助下重回高中校園，下課之餘打零工賺取生活費，阿誠看著已即將完成的房子，感覺人生再度充滿希望。

橫山基金會行善團南二團昨前往高雄市桃源區住在偏僻山區弱勢阿誠的落腳處，為他打造一個遮風避雨的家。圖／衡山行善團南二團提供
橫山基金會行善團南二團昨前往高雄市桃源區住在偏僻山區弱勢阿誠的落腳處，為他打造一個遮風避雨的家。圖／衡山行善團南二團提供
橫山基金會行善團南二團昨前往高雄市桃源區住在偏僻山區弱勢阿誠的落腳處，為他打造一個遮風避雨的家。圖／衡山行善團南二團提供
橫山基金會行善團南二團昨前往高雄市桃源區住在偏僻山區弱勢阿誠的落腳處，為他打造一個遮風避雨的家。圖／衡山行善團南二團提供

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