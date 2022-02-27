屏東水底寮調撥車道分流 估午後湧北返車潮
228連假第2天，往返墾丁、台東必經的屏東水底寮5岔路口，今天上午10時南下車流量增加，警方調撥車道因應；警方預估今天下午3時至晚間8時會有北返車潮。
屏東枋寮警分局交通組長謝漢忠向中央社記者表示，水底寮路段為台1線及台17線交匯處的5岔路口，上午10時南下車流量突破2600輛、上午11時車流量已破2700輛，在10時50分啟動調撥台1線436.5至445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用，雖然車多但行車秩序良好。
謝漢忠說，預估今天下午3時至晚間8時將有北返車潮，呼籲用路人避開尖峰時間上路。
另外，明天就是228連假最後一天，謝漢忠指出，預估明天下午3時至晚間8時會出現大量的北上車流，民眾可避開尖峰時段，並多利用台1線北上439公里處右轉屏185沿山公路替代道路行駛，以避開水底寮車多路段。
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