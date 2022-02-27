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居民怕怕！高雄綠園道開通後車流量增事故頻傳

聯合報 / 記者王慧瑛林巧璉／高雄即時報導
綠園道開通後，高雄市三民區鐵道一街到大順三路316巷這一段道路，成為替代九如路、通往鳳山區最便捷道路，因缺乏紅綠燈等號誌，上下班時段機車速度快，碰撞事故多。記者林巧璉／攝影
綠園道開通後，高雄市三民區鐵道一街到大順三路316巷這一段道路，成為替代九如路、通往鳳山區最便捷道路，因缺乏紅綠燈等號誌，上下班時段機車速度快，碰撞事故多。記者林巧璉／攝影

高雄鐵路地下化縫合都市紋理，拆除鐵道、陸橋後，增闢綠園道空間，也改變許多道路環境。許多高雄市三民區居民反映，去年開通綠園道後，三民區鐵道一街到大順三路316巷這一段道路，成為替代九如路、通往鳳山區最便捷道路，因缺乏紅綠燈等號誌，上下班時段機車速度快，加上緊鄰舊社區民宅，機車與機車碰撞，人與機車碰撞事故頻傳，讓地方不安。

寶獅里居民陳姓男子說，三民區鐵道一街到大順三路316巷這一段道路，一直是鳳山區及市區之間捷徑，綠園道開闢後，道路變筆直寬敞，車流量加大，車速更快，因住家一出門就臨路，當地許多長輩都有被機車碰撞經驗，他七旬母親就曾被撞兩次，造成腰部、腳部骨折。

三民區寶獅里長林昆明說，之前曾有里內長輩被撞，居民過馬路格外不安，到綠園道休憩居民愈來愈多，安全問題一定要提升，才能化解民怨和居民疑慮。高雄市議員林于凱指出，綠園道開通後，他服務處從去年起便不斷接獲陳情，居民反映車禍頻傳，許多長輩一踏出家門，就可能遇到疾駛而過的機車，險象環生。

林于凱偕團隊日前到現場勘查現場車流，發現整段道路緊鄰社區，每隔20至30公尺就有巷口，叉路車流交匯，卻無號誌管制，當地標示速限30公里，但實際車速幾乎都超過。

小巷多加上整段道路沒有號誌，車速又快，肇事率提高。有居民一臉驚恐說，曾看過鄰居長輩挨撞，非常可怕；有居民反映，平日下午及假日有許多孩子來騎單車，過馬路特別危險。

為尋求解決方案，交通局官員、當地居民林于凱團隊都提出許多看法，林于凱說，一度有討論是否增設減速丘，但公共道路不能設置

，之前有因為減速丘摔車聲請國賠案例，初步不可行。公用道路可設置減速標線，但車輛經過會有連續多聲「叩叩叩」，噪音會影響到緊鄰住戶。

評估若要裝設測速照相機也有困難，測速機規定須設置在連續100公尺無叉路路段，在鐵道一街一帶每隔20、30公尺就有叉路的小巷，不符合測速機設置標準。林于凱主張，若要強制減速，除透過設置紅綠燈號誌、在路口做車道縮減，也要搭配執法取締，才能產生事半功倍效果。

高雄市交通局表示，該路段主要問題是車速過快，小擦撞頻傳，會勘後初步共識是增設警示標誌，道路會考慮鋪設楔型標線，讓用路人通過時有道路窄縮錯覺，達到減速目的。近日交通局已在桂林街鋪設大面積紅底油漆和停字，提醒用路人行經巷弄必須減速。

高雄市議員林于凱偕日前偕團隊勘查車流，發現整段道路緊鄰社區，每隔20至30公尺就有巷口，叉路車流交匯，卻無號誌管制，當地標示速限30公里，但實際車速幾乎都超過。 圖／高雄市議員林于凱團隊提供
高雄市議員林于凱偕日前偕團隊勘查車流，發現整段道路緊鄰社區，每隔20至30公尺就有巷口，叉路車流交匯，卻無號誌管制，當地標示速限30公里，但實際車速幾乎都超過。 圖／高雄市議員林于凱團隊提供
綠園道開通後，高雄市三民區鐵道一街到大順三路316巷這一段道路，成為替代九如路、通往鳳山區最便捷道路，因缺乏紅綠燈等號誌，上下班時段機車速度快，碰撞事故多。記者林巧璉／攝影
綠園道開通後，高雄市三民區鐵道一街到大順三路316巷這一段道路，成為替代九如路、通往鳳山區最便捷道路，因缺乏紅綠燈等號誌，上下班時段機車速度快，碰撞事故多。記者林巧璉／攝影
高雄綠園道開闢後，許多路段人流、車流量增大，高雄市交通局日前在桂林街鋪設大面積紅底油漆和停字，提醒用路人行經巷弄必須減速。 圖／高雄市議員林于凱團隊提供
高雄綠園道開闢後，許多路段人流、車流量增大，高雄市交通局日前在桂林街鋪設大面積紅底油漆和停字，提醒用路人行經巷弄必須減速。 圖／高雄市議員林于凱團隊提供

鐵道 測速 高雄市

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