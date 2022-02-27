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屏縣府催打第3劑 衛生所3月打疫苗送好米
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，屏東縣政府要催出疫苗打氣，3月到33鄉鎮衛生所施打第3劑疫苗，就送好米1包。
屏東縣政府指出，邊境逐步鬆綁，希望民眾儘速完成疫苗施打獲得保護力，只要在3月1日至3月31日內，至縣內的33鄉鎮衛生所施打COVID-19第3劑疫苗的鄉親，就贈送好米1包。
屏東縣政府衛生局副局長張秀君告訴中央社記者，截至2月26日，屏東縣依戶籍地算，第1劑總人口數覆蓋率79.02%、第2劑71.62%、第3劑36.12%；若以12歲以上人口數算，第1劑總人口數覆蓋率85.93%、第2劑77.88%、第3劑39.28%。
張秀君說，施打對象須滿12歲以上，前往施打時記得攜帶健保卡、小黃卡，如果有疑問可以洽詢各衛生所。
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