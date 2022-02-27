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屏東熱博倒數迪士尼彩稻最美觀賞時刻 青葉文創餐具夯

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東熱博推出迪士尼巨型彩稻，縣長潘孟安今臉書發文說，現正是迪士尼彩稻最漂亮時刻，大家趁連假大晴天，一起來看彩稻。圖／取自潘孟安臉書
屏東熱博推出迪士尼巨型彩稻，縣長潘孟安今臉書發文說，現正是迪士尼彩稻最漂亮時刻，大家趁連假大晴天，一起來看彩稻。圖／取自潘孟安臉書

屏東熱帶農業博覽會228舉行閉幕典禮，熱博今年1月22日開幕至今突破百萬人潮，熱博農村再生社區，展示各社區特色，三地門鄉青葉部落推出的文創餐具夯，讓遊客認識魯凱族傳統圖紋，結合櫸木餐具，超熱銷。

熱博推出迪士尼巨型彩稻，縣長潘孟安今臉書發文說，現正是迪士尼彩稻最漂亮時刻，大家趁連假大晴天，一起來看彩稻。或許大家看不太出來，但在農民眼中，彩稻每天都在長大，每天都在變化，近3個月，才是真正最鮮豔又完整的大地畫作。

今年熱博彩稻獲台灣華特迪士尼公司圖像授權，首度集結其旗下五大標誌性品牌「迪士尼」、「皮克斯」、「漫威」、「星際大戰」、「國家地理」等品牌中綠色的經典角色，包含充滿奇思妙想的「奇妙仙子」、團結力量大的「三眼怪」、擁有再生能力的樹人小小「格魯特」、體型小巧但原力強大的「古古」及台灣原生種「草鴞」，透過農民技術種出來，栩栩如生。

屏東熱博倒數計時，農村再生區228連假推出熱鬧活動，連假期間下午2點有社區DIY體驗活動，周日下午是潮厝社區的手作平安掃體驗，每場限量10名。

屏東縣三地門鄉青葉社區是三地門鄉唯一魯凱族部落，青葉社區推出文創商品，櫸木餐具搭配傳統圖紋，包括百步蛇紋，象徵的守護良好的夥伴關係、蝴蝶紋代表勤勞、勇敢、責任與榮耀，還有連杯紋象徵一起同樂等，讓民眾逛展區時，也能認識原民文化。

農村再生區為了讓民眾在228連假不留遺憾，下午3點社區在地美食快閃優惠，包括隘寮社區的黃荊蛋、黃荊義大利麵、不驚茶，潮厝社區的潮蝦脆餅等特色商品。

只要在農村再生區消費滿500元，就能參加「屏安喜八樂．擲出你的幸運」活動，兌換農村社區的農再好禮，其中農再限定自動雨傘、農再精選好物社中社區安心豆、前進社區米香脆花生是兌換人氣商品。

另消費滿1000元即可兌換只送不賣的限定折疊椅，數量有限，歡迎大家把握228假期來熱博農再區，擲出好運、兌換好禮。

屏東熱博農村再生社區，展示各社區特色，三地門鄉青葉部落推出的文創餐具夯，讓遊客認識魯凱族傳統圖紋結合櫸木餐具，超熱銷。記者劉星君／攝影
屏東熱博農村再生社區，展示各社區特色，三地門鄉青葉部落推出的文創餐具夯，讓遊客認識魯凱族傳統圖紋結合櫸木餐具，超熱銷。記者劉星君／攝影
屏東熱博農村再生社區，展示各社區特色，三地門鄉青葉部落推出的文創餐具夯，讓遊客認識魯凱族傳統圖紋結合櫸木餐具，超熱銷。記者劉星君／攝影
屏東熱博農村再生社區，展示各社區特色，三地門鄉青葉部落推出的文創餐具夯，讓遊客認識魯凱族傳統圖紋結合櫸木餐具，超熱銷。記者劉星君／攝影

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