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高雄青年加入燈會志工團成防疫尖兵 外籍青年也來參與

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市青年局為志工們進行防疫宣導勤前教育。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局為志工們進行防疫宣導勤前教育。圖／高雄市青年局提供

高雄市政府青年局在2022台灣燈會在高雄期間，招募超過百名的高雄與外籍防疫志工團參與，在衛武營展區執行走動式防疫宣導，提醒賞燈民眾隨時佩戴好口罩、禁止邊走邊吃，並在各入口處要求民眾掃實聯制。

志工們說，除了讓大家安心賞燈，透過志願服務可以培養公共參與及社會觀察的能力，也有利於就業及創業的技能。

高雄市青年局長張以理表示，為了提升高雄青年公共參與能力，成立青年局志工團，這群16至35歲在高雄設籍、就業或就學的國內外青年，投入不同主題公益活動，了解自己生長、就學、就業的城市，也在服務過程中累積各領域知識及實務經驗。

這次台灣燈會睽違20年重返高雄，除了青年局本身志工熱情參與外，還特地招募了百名的志工，接受專業培訓課程共同投入。

青年局志工團團長莊惟婷擔任服務台客服，提供民眾各項諮詢，她表示，身為在地高雄人，2022台灣燈會舉辦在高雄，是高雄人的榮耀，志工們在服務過程中更深入了解高雄，進而帶動高雄往前躍進，成為城市不可或缺的Change Makers。

志工陳妍莛說，很榮幸可以成為2022台灣燈會工作人員的一分子，不僅可以搶先看的燈會，工作之餘還能為防疫盡一份力，讓各地遊客見識高雄的防疫與觀光兼具的實力。

來台就學的外籍志工Padhmavathi Selvam說，在台灣期間可以參與這場盛大的活動真的非常難得，謝謝青年局給外籍人士這個機會，也希望可以讓世界看到高雄的美好。

青年局指出，縱使面臨疫情挑戰，青年志工仍具備使命感，熱烈報名，齊心執行各項防疫措施，讓民眾確實防疫之餘，也能開心享受光之饗宴，歡迎有志青年未來多加入服務陣容。

高雄市青年局志工宣導民眾掃實聯制。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局志工宣導民眾掃實聯制。圖／高雄市青年局提供
外籍青年加入高雄市青年局志工團，協助燈會防疫宣導。圖／高雄市青年局提供
外籍青年加入高雄市青年局志工團，協助燈會防疫宣導。圖／高雄市青年局提供

青年 台灣燈會

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