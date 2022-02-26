屏東海豐「迓男孫燈」遶境 潘孟安與4立委皆扶轎
屏東市海豐地區年度宗教盛會三山國王廟「迓男孫燈」遶境活動，今天上午11時展開，今年的燈首為謝姓。屏東縣長潘孟安與立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱和蘇震清皆到場扶轎。
「迓男孫燈」遶境活動展開，由潘孟安與周春米一同扶轎出廟，接著蘇震清也到達現場扶轎，再由莊瑞雄與鍾佳濱一同扶轎繞境。
添男丁家庭依照習俗向廟方「報燈」參加隔年元宵節的「迓男孫燈」，首位「報燈」者稱為「燈首」。廟方人員指出，今年的燈首為謝姓，父親是個上班族，跟著王爺遶境感到相當高興。
三山國王廟是海豐地區信仰中心，每年元宵節舉行的「迓男孫燈」遶境是當地百年傳統活動，這次因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延期至今天登場，吸引許多民眾參加。
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