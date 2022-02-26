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屏東‧日本友好祭登場 連假到勝利星村體驗偽出國

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
「屏東‧日本友好感謝祭」今天起一連3天在屏東市勝利星村創意生活園區展開，日本靜岡縣直送100箱靜岡蜜柑到現場。圖／屏東縣政府提供
「屏東‧日本友好感謝祭」今天起一連3天在屏東市勝利星村創意生活園區展開，日本靜岡縣直送100箱靜岡蜜柑到現場。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府在屏東市勝利星村與日本台灣交流協會合辦「屏東‧日本友好感謝祭」，今天下午由縣長潘孟安與日本交流協會高雄事務所副所長古田清史共同揭開序幕，現場超過40個日本縣市展出各自特色宣傳，還有北海道旭川市特別空運來台以雪捏塑的企鵝雪人，靜岡縣直送100箱靜岡蜜柑到現場，洋溢濃濃東洋風情，讓民眾在疫情期間不用出國就可體驗異國風情。

潘孟安說，去年10月與日本交流協會合辦日本漫畫家感謝簽名板展，獲得熱烈迴響後，這次二度合作，特別選在勝利星村舉辦，意義深重，勝利星村是日本陸軍飛行第八聯隊官舍，現成為特色創意聚落，是見證屏東脈絡的歷史場域，期望228連假透過現場實體的表演活動，與精選道地吃喝玩樂等豐富內容，讓民眾即便不出國門，也能感受精彩日本好吃好玩的地方。

他說，台灣和日本是彼此的好鄰居，並持續維持良好的情誼，自日本東北311大地震至今10年來，一直以多元的樣貌相互支援合作，雙方往來交流更密切，且在台灣疫情緊急時刻，共同攜手對抗疫情威脅，足見雙方真摯情誼。

縣府傳播處表示，這次活動邀請屏東的吉祥物蔥寶、蔥娃與日本近鐵阿倍野熊與現場民眾拍照互動，還有許多道地的日式表演，包含氣勢磅礡的太鼓表演、和風味十足的三味線及阿波舞表演。

感謝祭有超過40個日本縣市和日系企業參展，除布置美景打卡牆，讓人有置身日本的感覺，也空運來台諸多好禮，像是熊本熊周邊商品、國人必買的伴手禮─休足時間、限量紙膠帶、文具、日式點心、吉祥物胸針、風景資料夾、鑰匙圈等，只要參加簡單的遊戲或打卡按讚即可獲得。

活動現場妝點成滿滿的春天櫻花印象外，還有許多好康互動活動，包括集章即可獲得日本原裝小禮物、每日限量日式美食試吃活動，現場也提供各地方的觀光旅遊資訊免費索取，就等國境開啟時，給大家前往日本旅遊的最佳參考。

「屏東‧日本友好感謝祭」今天起一連3天在屏東市勝利星村創意生活園區展開，縣長潘孟安體驗捏製從北海道空運來台的企鵝雪人。圖／屏東縣政府提供
「屏東‧日本友好感謝祭」今天起一連3天在屏東市勝利星村創意生活園區展開，縣長潘孟安體驗捏製從北海道空運來台的企鵝雪人。圖／屏東縣政府提供
「屏東‧日本友好感謝祭」今天起一連3天在屏東市勝利星村創意生活園區展開，洋溢濃濃日式風情。圖／屏東縣政府提供
「屏東‧日本友好感謝祭」今天起一連3天在屏東市勝利星村創意生活園區展開，洋溢濃濃日式風情。圖／屏東縣政府提供
「屏東‧日本友好感謝祭」今天起一連3天在屏東市勝利星村創意生活園區展開，由縣長潘孟安（右）與日本交流協會高雄事務所副所長古田清史共同揭開序幕。圖／屏東縣政府提供
「屏東‧日本友好感謝祭」今天起一連3天在屏東市勝利星村創意生活園區展開，由縣長潘孟安（右）與日本交流協會高雄事務所副所長古田清史共同揭開序幕。圖／屏東縣政府提供
「屏東‧日本友好感謝祭」今天起一連3天在屏東市勝利星村創意生活園區展開。圖／屏東縣政府提供
「屏東‧日本友好感謝祭」今天起一連3天在屏東市勝利星村創意生活園區展開。圖／屏東縣政府提供

日本台灣交流協會 屏東縣政府 疫情

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