澎湖上午3航班取消 立榮華信調放大機型疏運

澎湖今天因受「低雲幕」影響，能見度偏低，澎湖機場取消3航班，影響連假出遊的旅客，經縣府緊急協調，立榮、華信下午5時許澎湖飛往高雄、台北航機改用放大機型來疏運滯留旅客。

澎湖縣政府發布訊息表示，立榮航空今天下午4時10分由高雄飛澎湖，下午5時40分再由澎湖往高雄的航機，改用放大機型班機來疏運；華信航空下午4時台北飛澎湖、下午5時40分澎湖往台北航機也改放大機型，有需求民眾可儘速完成訂位。

澎湖機場今天上午因受天氣「低雲幕」影響，取消台北、台南和高雄航班各1班，德安航空七美航線也宣告取消，共有205名準備出境的旅客受影響，所幸機場在上午9時30分恢復起降，受困民眾候補改搭其他班次返台，部分航班出現延遲情況。