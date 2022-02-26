快訊

俄烏談判地點曝？俄代表團抵白俄第二大城準備會談

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

澎湖上午3航班取消 立榮華信調放大機型疏運

中央社 / 澎湖縣26日電

澎湖今天因受「低雲幕」影響，能見度偏低，澎湖機場取消3航班，影響連假出遊的旅客，經縣府緊急協調，立榮、華信下午5時許澎湖飛往高雄、台北航機改用放大機型來疏運滯留旅客。

澎湖縣政府發布訊息表示，立榮航空今天下午4時10分由高雄飛澎湖，下午5時40分再由澎湖往高雄的航機，改用放大機型班機來疏運；華信航空下午4時台北飛澎湖、下午5時40分澎湖往台北航機也改放大機型，有需求民眾可儘速完成訂位。

澎湖機場今天上午因受天氣「低雲幕」影響，取消台北、台南和高雄航班各1班，德安航空七美航線也宣告取消，共有205名準備出境的旅客受影響，所幸機場在上午9時30分恢復起降，受困民眾候補改搭其他班次返台，部分航班出現延遲情況。

澎湖 機場

延伸閱讀

羅智強明抵高雄 藍議員挺選市長「他適合高雄人口味」

澎湖低雲幕能見度低 上午3航班取消

澎湖箱網養殖傳寒害 千尾海鱺翻白肚

澎湖連日低溫 多隻海龜先後受困岸巡救援

相關新聞

拚高市首座企業認養寵物公園 市議員擬參選人連署號召

高雄市左楠區選戰激烈，國民黨出現新人初選七搶一，擬參選人侯亞寧今與3家在地企業推動左楠區友善寵物公園連署活動。侯亞寧指出...

台灣燈會即將落幕 作品存廢引關注

為期一個月2022台灣燈會在高雄接近尾聲，燈會結束後，燈區作品何去何從引發關注，市府表示，愛河灣、衛武營地方燈區作品多採...

陳時中旗津撕疫區標籤 商家今見人潮笑開懷

日前高雄港區傳播鏈肆虐，鄰近高雄港的旗津首當其衝，商家生意慘跌，過年期間一片哀嚎，衛福部長陳時中昨率中央防疫團隊成員南下...

台中這兩店逾3年凍漲出絕招 飯店推里民打八五折省錢

金虎年餐飲業者好不容易挺過新冠肺炎3級警戒，又遇上國際原物料飆漲，甚至有錢買不到貨源的困境，業者叫苦連天，不少名店Hol...

高雄燈會無人機今最後一場 國際團隊：台灣人自律自主

高雄「聚光台灣 虎星高照」無人機展演日前發生訊號干擾，導致圖形無法完整呈現。高雄市府了追查事故原因，並請民眾在展演前務必...

高雄旗糖農創園區228連假快閃活動 市府祭優惠吸引商家

228連假期間，高雄市政府都發局在旗山糖廠「旗糖農創園區」舉辦「預備，旗！」限定3日快閃營運活動，設六大主題館邀集大旗美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。