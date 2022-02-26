快訊

俄烏談判地點曝？俄代表團抵白俄第二大城準備會談

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恆春水患已砸逾20億 「最後一塊拚圖」拚今年完成

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春區域排水改善計畫「最後一塊拚圖」的恆春工商旁湖內路排水工程，已完成設計，3月初辦理用地徵收作業，預定年底前完工。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春區域排水改善計畫「最後一塊拚圖」的恆春工商旁湖內路排水工程，已完成設計，3月初辦理用地徵收作業，預定年底前完工。記者潘欣中／翻攝

為治理屏東恆春地區水患，經濟部和縣府聯手整治疏濬網紗溪、東門溪、保力溪、支流和建滯洪池，10年來投入逾20億元；縣府水利處說，1公里長的虎頭山和東門溪中段4公里排水改善工程年初相繼完工，區域排水改善「最後一塊拚圖」的恆春工商旁湖內路排水工程已完成設計，3月辦理用地徵收，預定年底前完工，將揮別逢大雨必淹水噩夢。

·2010年至2012年，屏東恆春半島接連遭遇3個大豪雨等級的颱風侵襲，恆春鎮、車城、滿州鄉多處淹大水，前總統馬英九曾南下了解災情，水利署第7河川局先期投入10多億「易淹水」地區排水改善工程，和縣府分期整治疏濬東門溪、網紗溪、保力溪流域主溪、支流和建滯洪池，2016年莫蘭蒂颱風肆虐南台灣時，積淹水狀況已大有改善，近年只在零星低漥地區出現災情。

恆春工商旁的湖內區，因每逢大雨必淹，引發民怨；恆春鎮長陳文弘說，針對涓內區長年的積淹水問題，縣府水利處辦理排水改善方案，規畫在恆春工商旁興建長約1公里的大排水溝，改善易被雜枝垃圾造成阻塞的瓶頸及直角彎道，強化排水效能，編列用地徵收和工程費約5000萬元，3月8日召開工程用地說明會，希望能盡早發包施工，在今年底前完工。

縣府水利處說，中央和地方聯手改善恆春區域性排水系統，縣府近年向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費分段整治，虎頭山和東門溪中段排水改善工程已在年初完工，除提升聚落排水能力外，配合保力溪整治完成，區域集水系統更加完善，可加速大雨洪水排除，降低聚落及鄰近農田淹水風險，等東門溪上游恆春工商旁湖內路易淹水區排水改善工程完成，也是恆春區域排水改善計畫的「最後一塊拚圖」。

屏東恆春區域排水改善計畫「最後一塊拚圖」的恆春工商旁湖內路排水工程，已完成設計，3月初辦理用地徵收作業，預定年底前完工。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春區域排水改善計畫「最後一塊拚圖」的恆春工商旁湖內路排水工程，已完成設計，3月初辦理用地徵收作業，預定年底前完工。記者潘欣中／翻攝

恆春 淹水 莫蘭蒂颱風

延伸閱讀

竹縣120線改善工程3月開工 走人行道不再心驚驚

中和中山路二段人行道更新工程 3月中旬完工

連假首日墾丁、台東爆出遊車潮 台1線一早調撥車道因應

退出水利會一甲子 彰化內三排水農民今盼到動工修水路

相關新聞

拚高市首座企業認養寵物公園 市議員擬參選人連署號召

高雄市左楠區選戰激烈，國民黨出現新人初選七搶一，擬參選人侯亞寧今與3家在地企業推動左楠區友善寵物公園連署活動。侯亞寧指出...

台灣燈會即將落幕 作品存廢引關注

為期一個月2022台灣燈會在高雄接近尾聲，燈會結束後，燈區作品何去何從引發關注，市府表示，愛河灣、衛武營地方燈區作品多採...

陳時中旗津撕疫區標籤 商家今見人潮笑開懷

日前高雄港區傳播鏈肆虐，鄰近高雄港的旗津首當其衝，商家生意慘跌，過年期間一片哀嚎，衛福部長陳時中昨率中央防疫團隊成員南下...

台中這兩店逾3年凍漲出絕招 飯店推里民打八五折省錢

金虎年餐飲業者好不容易挺過新冠肺炎3級警戒，又遇上國際原物料飆漲，甚至有錢買不到貨源的困境，業者叫苦連天，不少名店Hol...

高雄燈會無人機今最後一場 國際團隊：台灣人自律自主

高雄「聚光台灣 虎星高照」無人機展演日前發生訊號干擾，導致圖形無法完整呈現。高雄市府了追查事故原因，並請民眾在展演前務必...

高雄旗糖農創園區228連假快閃活動 市府祭優惠吸引商家

228連假期間，高雄市政府都發局在旗山糖廠「旗糖農創園區」舉辦「預備，旗！」限定3日快閃營運活動，設六大主題館邀集大旗美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。