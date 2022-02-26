恆春水患已砸逾20億 「最後一塊拚圖」拚今年完成

為治理屏東恆春地區水患，經濟部和縣府聯手整治疏濬網紗溪、東門溪、保力溪、支流和建滯洪池，10年來投入逾20億元；縣府水利處說，1公里長的虎頭山和東門溪中段4公里排水改善工程年初相繼完工，區域排水改善「最後一塊拚圖」的恆春工商旁湖內路排水工程已完成設計，3月辦理用地徵收，預定年底前完工，將揮別逢大雨必淹水噩夢。

·2010年至2012年，屏東恆春半島接連遭遇3個大豪雨等級的颱風侵襲，恆春鎮、車城、滿州鄉多處淹大水，前總統馬英九曾南下了解災情，水利署第7河川局先期投入10多億「易淹水」地區排水改善工程，和縣府分期整治疏濬東門溪、網紗溪、保力溪流域主溪、支流和建滯洪池，2016年莫蘭蒂颱風肆虐南台灣時，積淹水狀況已大有改善，近年只在零星低漥地區出現災情。

恆春工商旁的湖內區，因每逢大雨必淹，引發民怨；恆春鎮長陳文弘說，針對涓內區長年的積淹水問題，縣府水利處辦理排水改善方案，規畫在恆春工商旁興建長約1公里的大排水溝，改善易被雜枝垃圾造成阻塞的瓶頸及直角彎道，強化排水效能，編列用地徵收和工程費約5000萬元，3月8日召開工程用地說明會，希望能盡早發包施工，在今年底前完工。