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旗津從前三名變無人出遊 民代爭取中央支持振興計畫

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委賴瑞隆爭取中央協助旗津振興商圈經濟。圖／取自賴瑞隆臉書
立委賴瑞隆爭取中央協助旗津振興商圈經濟。圖／取自賴瑞隆臉書

高雄旗津鄰近高雄港，年初起因疫情嚇跑遊客，今天是連假第一天，衛福部長陳時中偕同高雄市長陳其邁一起到旗津拉抬觀光。立委賴瑞隆指出，高雄市政府向交通部觀光局提報「2022旗津地區產業振興觀光活動」計畫書，觀光局允諾鼎力支持，盼在春假、暑假旺季吸引遊客，早日恢復往日盛況。

賴瑞隆今天指出，旗津原為遊客喜愛的高雄三大景點之一，2019年疫情前，旗津年旅遊人次高達671萬人，僅次於佛光山，去年爆發本土疫情，旅遊人次縮減至272萬，今年初過後觀光人次更少，農曆春節因疫情影響生意差，損失無法估計。

立委賴瑞隆及李昆澤日前邀集業者召開「振興旗津觀光活動」座談會，交通部觀光局、高雄市政府觀光局及經發局研議商圈辦法，賴瑞隆、李異口同聲，要求交通部、經濟部加大振興力道。

高市府24日向交通部觀光局提報產業振興計畫，賴瑞隆說，交通部觀光局允諾會全力支持，將跟高雄市合作推出商圈振興方案及觀光活動，準備在接下來的春假及暑假旅遊旺季，全力行銷旗津經濟及觀光發展。

觀光局 交通部 賴瑞隆

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