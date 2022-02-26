旗津疫後振興 陳其邁打包票：交給市長就對了

中央流行疫情指揮中心心指揮官、衛福部長陳時中，今率王必勝、莊人祥、羅一鈞等防疫團隊成員到高雄旗津為商攤加油，也到海產用餐消費，以實際行動挺旗津，旗后商圈發展協會理事長陳昱宏向陳時中表示，今年春節商家傷得很重，希望能補助，助商圈復甦，陪同的高雄市長陳其邁說，已搭配春假規畫旗津限定的「旗津券」，3月初即會公布，「交給市長就對了」。

陳時中及陳其邁將今天旗津之行定調為「感恩之旅」，到寺廟參拜祈福、走訪商街，並到海產店用餐，以實際行動挺重創的旗津。

中午席間，陳昱宏向陳時中表示，今年過年旗津商街傷得很重，希望能有具體補助，協助商攤復甦，另旗津商圈原訂2月19日舉辦的「吃通海」活動，因疫請延至4月16日及17日，希望能呼應「旗津券」推出，把活動做大，屆時請陳時中及陳其邁能一起前來。

陳其邁說，這段疫情流行期間，真的要非常感謝中央在快篩或者是在PCR的檢查，及疫情的研判跟協調，給予很多的幫忙，今天他跟時中部長來旗津，是感恩之旅，第一個證明旗津是一個安全的社區，很安全，來旗津絕對沒問題，其次，防疫期間很多商家因為配合防疫，生意不好，所以市長也會挺旗津，時中部長也挺旗津，市府一定會全力讓我們旗津的觀光、店家生意更好，「這點你們放心，交給市長就對」。