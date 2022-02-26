澎湖低雲幕能見度低 上午3航班取消

氣溫回暖，澎湖今晨籠罩「低雲幕」，能見度偏低，澎湖機場取消3航班，228連假出遊旅客受困機場，機場在上午9時30分恢復起降。

馬公航空站今早發布訊息指出，澎湖機場因受天氣「低雲幕」影響，截至上午近9時止，取消台北、台南和高雄航各1班，有205名準備搭機旅客受影響，機場在上午9時30分恢復起降。

不過，228連續假期，澎湖機場昨天出現有大批準備赴台旅客，這也是春節連假過後，首見大批人潮。

澎湖氣象站告訴中央社表示，澎湖地區今晨受華南低氣壓與輻射冷卻效應影響，海面飄流低雲，幾乎罩在地面上，但未達到霧的階段，相對濕度都近絕對濕度的100%，人車行走路上都感覺濕氣重，且能見度只有1公里，在陽光露臉後，能見度就會慢慢爬升，這在離島春天為常見景象。