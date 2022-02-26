中央核定補助億元 枋寮鄉公所將變身觀海新地標

屏東縣枋寮鄉是南屏東交通樞紐和農漁業重鎮，鄉公所行政大樓已達42年，老舊建物除有安全上疑慮，辦公空間也不敷現在需求，鄉公所向中央爭取重建卻一波多折，鄉長陳亞麟去年修改計畫重新爭取較高補助的前瞻計畫；協助爭取的立委莊瑞雄表示，內政部已核定1億元的最高額補助，若順利可望於今年8月發包，盼能盡快開工，未來成為枋寮市區新地標。

陳亞麟說，位於枋寮德興路上的枋寮鄉公所建物，1980年建物取得建照，不僅建物的耐震係數不足，隨鄉務的發展，空間已不敷現代辦公及洽公需求，加上還有安全疑慮，地方爭取重建聲音不斷，雖經中央核定改建補助，但當時補助金額僅核定7464萬元，且多次招標均未發包出去，可謂一波多折。

他說，3年多前上任後重新檢視工程需求，認為新建公所應具備公共托育功能等複合式空間，因此重新爭取中央前瞻計畫的最高額1億元補助，去年向內政部提報計畫，在立委莊瑞雄多次協調下，已同意1億元的最高額補助；未來新行政中心包含辦公廳、禮堂、聯合村辦公處、托育中心，並有高樓層觀海公共空間，建築外觀融入枋寮在地元素，打造成為枋寮市區新地標的行政大樓，工期預定2年。

莊瑞雄說，枋寮鄉公所重建行政大樓，不僅規畫多元複合式觀景台、禮堂及圖書空間等，最高樓層可直接遠眺海景，可望成鄉內新地標；新公所的也規畫公共托育的空間，預計可收托40名幼兒，他會持續協助鄉公所向衛福部爭取幼兒園內部設施及軟體建置的相關補助，使枋寮鄉的育兒資源更完善，滿足鄉內年輕父母的托育需求。