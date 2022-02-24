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中山大學攜手駁二電影院 辦「時代革命」映後座談

中央社 / 高雄24日電

國立中山大學與駁二電影院攜手，在26日下午舉辦香港紀錄片「時代革命」映後座談，邀集房慧真、戴遠雄、賴佩暄3人從報導紀實、政治哲思與文學書寫面向探討這部紀錄片。

國立中山大學今天發布新聞稿表示，文學院與in89駁二電影院攜手，將在26日下午4時舉辦映後專題講座「致香港：時代革命的多重思索」，由中文系副教授杜佳倫擔任主持人，邀集報導文學作家房慧真、中山大學哲學所助理教授戴遠雄、中文系助理教授賴佩暄3人擔任講師，以人文領域的多重面向，深刻討論「時代革命」這部重量級的紀錄片。

中山大學中文系副教授杜佳倫預告，3名講員分別從報導紀實、政治哲思與文學書寫不同面向切入，回應這場運動所體現的理念與情感、論述與行動，並思考影像、敘事與社會運動之間的關係。

其中，房慧真將以「時代革命」為最主要核心，結合先前兩部紀錄片「佔領立法會」、「理大圍城」，再加上2014年雨傘運動、2019年反送中運動的現場採訪經歷，討論近年來香港一連串運動所呈現的真實場域、人文景象。戴遠雄會則從電影美學和政治兩方面來分析這部紀錄片，分析反送中運動前因後果的同時關心影像藝術如何表現真實。

杜佳倫也說，賴佩暄將聚焦在文學敘事與社會運動之間的關係，挑選幾部與反送中運動有關的文學作品，從城市意象或記憶的角度，說明對政治現實的反映，並與「時代革命」的影像紀錄互為參照。

中山大學表示，香港紀錄片「時代革命」以鏡頭為反送中運動留下最真實的影像紀錄，一舉奪得第58屆金馬獎最佳紀錄片。導演深入前線，紀錄示威運動中7組不同示威者的視角，包括被暴打的記者與社工、守護孩子的老農與「家長車」車手、封鎖線外的救護員、丟汽油彈的勇武大學生，以及留下遺書的中學生等。

「致香港：時代革命的多重思索」專題講座將於26日下午4時，辦在in89駁二電影院，接續下午1時放映場次地點，並可現場購買講座票券（新台幣100元）。

紀錄片 中山大學

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