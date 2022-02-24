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有「孕」氣的隱藏打卡景點 仁武戶政牡丹牆超熱門

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市仁武區戶政事務所邀壁畫家於戶所內繪製一面牡丹手繪牆，吸引登記結婚新人拍照留念。圖／仁武戶政事務所提供
高雄市仁武區戶政事務所邀壁畫家於戶所內繪製一面牡丹手繪牆，吸引登記結婚新人拍照留念。圖／仁武戶政事務所提供

高雄市仁武區戶政事務所為讓新人完成結婚登記後，能在戶所留下最浪漫的記憶，請在地壁畫家辛佩諭親手設計、繪製一面牡丹手繪牆，正巧剛完成畫作沒幾天就遇上難得一遇的吉日2022年2月22日週二，當天吸引至少10組新人或穿婚紗、或與家人一起在彩繪牆前拍照留念。

仁武戶政事務所主任蘇麗清表示，每逢特殊數字組合的日子，往往會出現結婚潮，為了讓新人們留下在戶所幸福時刻，特別情商1023壁畫工作室辛佩諭親自手繪這面別具文青風味的牡丹牆，祝福新人花開富貴永結同心，戶所也提供多款趣味手拿牌供新人與親友使用，增添拍照畫面豐富性，邀請民眾來拍照打卡。

仁武戶所人員表示，戶所剛好有一面空白牆面，正在找壁畫師打造戶所特色時，遇到辛佩諭的友人到戶所辦理戶籍登記，推薦辛佩諭來作畫，辛佩諭認為牡丹有富貴、喜氣的象徵，在酬勞有限的情況下，挺著孕肚畫出連戶所人員都想去拍照打卡的文青彩繪牆，這面牆也被戶所人員稱作有「孕」氣的彩繪牆。

戶所人員表示，正好西元的22日也適逢農曆正月22日，是難得一遇的吉日，且數字「2」諧音為「愛」，讓結婚登記人生大日子，增添滿滿的真愛密碼，吸引新人選擇這天登記結婚，新人在彩繪牆前拍照也發現非常好拍，連連稱讚是戶所的隱藏版網美牆。

高雄市仁武區戶政事務所邀壁畫家於戶所內繪製一面牡丹手繪牆，吸引登記結婚新人拍照留念。圖／仁武戶政事務所提供
高雄市仁武區戶政事務所邀壁畫家於戶所內繪製一面牡丹手繪牆，吸引登記結婚新人拍照留念。圖／仁武戶政事務所提供
高雄市仁武區戶政事務所邀壁畫家於戶所內繪製一面牡丹手繪牆，吸引登記結婚新人拍照留念。圖／仁武戶政事務所提供
高雄市仁武區戶政事務所邀壁畫家於戶所內繪製一面牡丹手繪牆，吸引登記結婚新人拍照留念。圖／仁武戶政事務所提供
高雄市仁武區戶政事務所邀壁畫家辛佩諭挺孕肚於戶所內繪製一面牡丹手繪牆，吸引登記結婚新人拍照留念。圖／仁武戶政事務所提供
高雄市仁武區戶政事務所邀壁畫家辛佩諭挺孕肚於戶所內繪製一面牡丹手繪牆，吸引登記結婚新人拍照留念。圖／仁武戶政事務所提供

結婚 壁畫 文青

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