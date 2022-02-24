聽新聞
test
0:00 / 0:00
有「孕」氣的隱藏打卡景點 仁武戶政牡丹牆超熱門
高雄市仁武區戶政事務所為讓新人完成結婚登記後，能在戶所留下最浪漫的記憶，請在地壁畫家辛佩諭親手設計、繪製一面牡丹手繪牆，正巧剛完成畫作沒幾天就遇上難得一遇的吉日2022年2月22日週二，當天吸引至少10組新人或穿婚紗、或與家人一起在彩繪牆前拍照留念。
仁武戶政事務所主任蘇麗清表示，每逢特殊數字組合的日子，往往會出現結婚潮，為了讓新人們留下在戶所幸福時刻，特別情商1023壁畫工作室辛佩諭親自手繪這面別具文青風味的牡丹牆，祝福新人花開富貴永結同心，戶所也提供多款趣味手拿牌供新人與親友使用，增添拍照畫面豐富性，邀請民眾來拍照打卡。
仁武戶所人員表示，戶所剛好有一面空白牆面，正在找壁畫師打造戶所特色時，遇到辛佩諭的友人到戶所辦理戶籍登記，推薦辛佩諭來作畫，辛佩諭認為牡丹有富貴、喜氣的象徵，在酬勞有限的情況下，挺著孕肚畫出連戶所人員都想去拍照打卡的文青彩繪牆，這面牆也被戶所人員稱作有「孕」氣的彩繪牆。
戶所人員表示，正好西元的22日也適逢農曆正月22日，是難得一遇的吉日，且數字「2」諧音為「愛」，讓結婚登記人生大日子，增添滿滿的真愛密碼，吸引新人選擇這天登記結婚，新人在彩繪牆前拍照也發現非常好拍，連連稱讚是戶所的隱藏版網美牆。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言