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疫情影響旗津商機 當地商圈盼推「旗津券」振興

中央社 / 高雄24日電

高雄港日前爆發疫情，確診者足跡多在旗津，高市府對旗津祭出加嚴二級措施。當地商圈反映生意大受影響，盼市府能透過「旗津券」等方式振興經濟。市府說，已在研擬振興方案。

高雄港1月下旬爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染，鄰近的旗津區有不少修造船廠，與港區工作往來密切，有不少確診者足跡在旗津，當地也有民眾確診。高雄市政府除啟動旗津社區篩檢，呼籲旗津民眾出來採檢；並宣布進入加嚴二級防疫措施，包含暫停辦理婚宴、廟會等大型集會活動；餐廳用餐需用隔板；及卡拉OK唱歌須戴口罩等。

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏今天告訴中央社記者，旗津商圈從傳出疫情、有不少確診者足跡後，生意就開始下滑，二級加嚴管制措施祭出後更大受影響。不只影響到原本的旺季過年，且延續一個多月，直到最近生意都沒有恢復。

陳昱宏說，雖然2月市長陳其邁就已經開始陸續公布旗津篩檢站已經篩檢約2萬人次，近期社區也沒有再新增確診，遊客還是不願意來。不只平日正餐時間沒有人潮，原本週末都會擠滿人、摩托車和汽車無法通行的旗津老街，現在不但車輛可以自由通行，週末可多達200多家的攤販和店家，最近也只剩20幾家願意營業。

他表示，希望高雄市政府能協助振興商機因疫情受創的旗津，例如推出商圈夜市券的旗津限定版「旗津券」，對商圈可以有直接幫助，或是觀光局在舉辦活動時，可以多與發展協會或在地人士討論，了解旗津需求。

高雄市政府新聞局長董建宏今天回應媒體詢問表示，市長陳其邁近期全力投入旗津與港區的防疫工作，希望疫情早日平息；陳其邁也很關心旗津區振興，已指示相關局處草擬整個經濟振興的規劃，有完整規劃後，將在近期對外公布。

疫情 陳其邁 足跡

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