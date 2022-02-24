金門振興券春節消費不如預期 4月底使用截止

金門縣政府今天表示，因疫情及天候不佳，春節連假金門振興券消費不如預期，還有近新台幣3900萬元振興券尚未核銷。縣府提醒票券使用期限到4月30日，商家核銷期限到5月30日。

金門縣政府建設處發布新聞表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，造成地區經濟衝擊，去年10月疫情趨緩後發放流通金門的3000元振興券及旅遊振興券，以振興地方經濟，總計流通票券約215萬張，價值超過4.3億元。

縣府表示，原本預期今年農曆春節假期會帶來一波振興券消費高峰，但受疫情及天候不佳等因素影響，實際僅核銷約1500萬元，與非年節期間差異不大。提醒金門在地民眾儘早使用振興券，旅台鄉親可利用228連假及清明節返鄉消費振興經濟，避免票券逾期作廢。

建設處說明，據振興券雲端核銷系統統計數據顯示，到21日止，地區商家已核銷3億9849萬9600元，尚有近3900萬元振興券未核銷。尚未核銷的票券以面額100元最多、約12萬7000張，面額500元次之、約4萬7000張。

建設處補充，金門縣收券商家近千家，除全聯、燦坤已核銷滿額，家樂福每週四還可使用金門振興券消費；另外，金酒門市、地方土特產店、觀光旅宿業及地區餐飲等合法登記經營商家都具有收券核銷資格，並有超過百家商家推出搭券優惠方案（活動網址），吸引民眾上門消費，放大票券使用效益。

建設處提醒，票券使用期限到4月30日，商家核銷期限到5月30日，各鄉鎮公所振興券核銷櫃台在每週一上班時間受理，商家可就近核銷；若不便在前述時間申請，也可先洽詢建設處工商科（082）326204預約核銷。