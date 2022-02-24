高雄旗津觀光發展區土地使用鬆綁 盼提高招商誘因

高雄市都委會第99次會議昨審議通過「捷運岡山路竹延伸線RK1站聯合開發」、「大社區段徵收區專案通盤檢討」及「旗津觀光發展專用區土地管制調整」等都計變更案。其中旗津醫院與旗津區公所舊址變更觀光發展專用區後，以度假旅館辦理招商，4次都無人投標，已通過修正土地使用分區管制要點鬆綁，盼提高招商誘因。

旗津區是高雄著名勝景，假日遊客如織，市府為打造旗津為觀光大島，2014年曾將緊鄰旗津海水浴場、廟前路海產街、旗津海岸公園、星空隧道等景點的旗津醫院及區公所舊址變更為觀光發展專用區，但以度假旅館辦理4次招商都無人投標。

高市觀光局檢討原因並聽取潛在投資者意見後，調整原有土地使用分區管制要點，未來可引入旅館、餐廳、商店、遊憩設施、健身運動設施，可望增加投資誘因，加速土地開發利用，已獲都委會審議通過。

都委會另審議通過捷運岡山路竹延伸線RK1站聯合開發案及大社區段徵收區專案通盤檢討，都發局長吳文彥表示，RK1是捷運岡山路竹延伸線首站，串連岡山市區、本洲產業園區、路科，是南部半導體S廊帶重要交通骨幹，透過聯合開發挹注捷運建設基金，能有效降低政府財政負擔，加速北高雄發展。