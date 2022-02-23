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台積電來高雄 地方爭取生態公園留下聚落紋理

聯合報 / 記者徐如宜林巧璉／高雄即時報導
台灣中油與高市府簽訂行政契約，進行高雄煉油廠址土壤與地下水汙染整治。記者劉學聖／攝影
台灣中油與高市府簽訂行政契約，進行高雄煉油廠址土壤與地下水汙染整治。記者劉學聖／攝影

中油高煉廠即將迎來台積電進駐，高市府訂3月4日召開「楠梓產業園區設置計劃環境影響說明書初稿專案小組第一次初審」，地球公民基金會今晚辦座談，聚焦「台積電要來了？高雄會發生什麼事？」與會環團與民代關注整治過程，並積極催生後勁生態公園，留下地方聚落紋理。

地球公民基金會執行長李根政說，位於高雄半屏山麓的中油高煉廠曾是一座24小時運作煉油工廠與石化廠，讓地方不安，直到2015年底，中油終於關閉高煉廠內包含五輕等多座工廠，民團期待與煉油石化廠為鄰半世紀的楠梓地區，能有一座別具南方意義的生態公園，重建人與半屏山之間的連結。

高雄市府工務局進行整治期程報告，高雄煉油廠地下汙染物主要為總石油碳氫化合物TPH，屬油品類汙染物，依其汙染物特性及濃度高低，分別採用熱脫附、土壤清洗或生物復育，並以汙土離場為備用方案。目前第三區開挖工程已全部完成。

台灣環境教育協會理事長張豐藤表示，過去五輕長期帶來汙染，民眾同意加速整治，帶進新產業鏈，地方關心的是否能帶動生活品質提高？環團與在地人希望催生後勁生態公園，並以魯爾工業區轉型為參考，將工業遺址的概念導入生態公園，留下產業記憶。

高雄市綠色協會總幹事黃景南希望以公民參與的方式，共同討論後勁的未來，讓市府與台積電了解居民需要的是什麼，包括新園區的生態廊道、交通路網的改善等，借鏡德國魯爾工業區發展工業遺址概念，並保留地方聚落紋理。

市議員黃文志表示，除了要注意土汙整治的二次汙染外，地下水的整治尤需重視，環保局的監測資料應更公開透明，才能讓人安心。後勁居民長期以來為國家經濟發展承受的代價，希望中油撤出高煉廠後，不是迎來另一個汙染，並保留生態公園用地。科技廠進駐會帶來人口紅利，市府也要注意增設學校、增班及交通動線的規畫。

市議員林于凱說，原預計10年期程土壤整治為加速設廠縮短成2年，包含地下水整治等都要被嚴格監督，確保交地後沒爭議，科技業進駐產生的廢水、廢棄物處理如何媒合專業引進新技術是重點。

市議員吳益政表示，政府與企業應重視環境永續，市府與台積電應合作提出環境衝擊平衡計畫及碳中和計畫，並重視高雄煉油廠的文化資產保存。面對台積電到高雄設廠，高雄市民不能失去主體思考性。

市議員黃捷指出，廠區整治的工安問題須大力重視，去年廠區內曾發生死傷意外，不能因趕工忽視勞工安全。在文資保存方面的規畫，中油高煉廠曾作為台灣經濟發展的重工業基地，應妥善保留具文資價值的建物、設施，在適合的區域打造「環境正義示範區」，讓未來子孫能了解過去的歷史，也作為環境教育基地。

地球公民基金會舉辦「台積電要來了？高雄會發生什麼事？」座談會，與會環團與民代關注整治過程，並積極催生後勁生態公園，留下地方紋理。記者徐如宜／攝影
地球公民基金會舉辦「台積電要來了？高雄會發生什麼事？」座談會，與會環團與民代關注整治過程，並積極催生後勁生態公園，留下地方紋理。記者徐如宜／攝影
地球公民基金會舉辦「台積電要來了？高雄會發生什麼事？」座談會，與會環團與民代關注整治過程，並積極催生後勁生態公園，留下地方紋理。記者徐如宜／攝影
地球公民基金會舉辦「台積電要來了？高雄會發生什麼事？」座談會，與會環團與民代關注整治過程，並積極催生後勁生態公園，留下地方紋理。記者徐如宜／攝影
地球公民基金會舉辦「台積電要來了？高雄會發生什麼事？」座談會，與會環團與民代關注整治過程，並積極催生後勁生態公園，留下地方紋理。記者徐如宜／攝影
地球公民基金會舉辦「台積電要來了？高雄會發生什麼事？」座談會，與會環團與民代關注整治過程，並積極催生後勁生態公園，留下地方紋理。記者徐如宜／攝影
地球公民基金會執行長李根政表示，希望台積電來高雄設廠，可以與城市、環境與社會共好。記者徐如宜／攝影
地球公民基金會執行長李根政表示，希望台積電來高雄設廠，可以與城市、環境與社會共好。記者徐如宜／攝影

中油 台積電 生態公園

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