「寶島弦情-惜情的春山」 25日於台中傳唱台灣愛

結合知名指揮家王雅蕙、鋼琴家嚴俊傑、台灣梧桐弦樂團與麗明營造董事長吳春山共同出演的「寶島弦情-惜情的春山‧傳唱台灣愛」音樂會，將於本周五(25日)在台中國家歌劇院大劇院登場，票房收入全數捐贈公益，為連日的雨勢與低溫帶來一股暖流。

「寶島弦情-惜情的春山‧傳唱台灣愛」音樂會，卡司陣容令人驚豔，包括指揮身影活躍於世界各大樂團的王雅蕙，1999年以15歲之齡贏得日本第四屆國際浜松鋼琴學院比賽冠軍、日本報評譽為「台灣人的驕傲」的鋼琴家嚴俊傑，潛力無窮的台灣梧桐弦樂團，青年歌劇導演陳世弦，還有打造台中國家歌劇院的麗明營造董事長吳春山。

音樂會將演出蕭慶瑜《憶》、盧亮輝《愛河鋼琴協奏曲》、李哲藝《弦舞I》及台灣老歌集選等曲目，來自資深的音樂經紀--新意力創辦人李潔梅(Jamie Lee)的跨界企劃，將帶給觀眾一場全新的視聽饗宴。

此次音樂會由麗明營造獨家贊助，票房收益將全數捐給台灣身心障礙藝術發展協會(光之藝廊)、台灣行動菩薩助學協會、台灣老樹救援協會，吳春山也特別獻聲演唱多首經典台語老歌。

吳春山說，非常感謝眾多好友一聽到他要在這場公益音樂會上登台，立刻以行動表示熱情支持，購票資訊於農曆年前公布於兩廳院售票系統，年後即傳來全數銷售完畢的好消息，讓幕前幕後所有人員都士氣大振。

13個輪椅席次，也由吳春山自掏腰包買下，免費邀請身障朋友前來同樂，可謂座無虛席，盛況可期。

春寒料峭的2月底，麗明營造與台灣梧桐弦樂團，跨界的鋼筋與琴弦，將共譜一場溫暖人心的公益音樂會，吳春山希望藉此，為社會帶來無與倫比的正向力量。