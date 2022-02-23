文化部「維古創生」老建築評鑑出爐 8處獲優良個案

文化部文化資產局於今日舉辦「110年度古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑」頒獎典禮，全台北、中、南，包括離島澎湖共8處獲優良個案，即日起在文化部文化資產園區衡道堂多功能空間展出，民眾可一窺「維古創生」的老建築新生命。

文化部政務次長蕭宗煌獲邀頒獎並表示，台灣是一座充滿歷史文化與生態生物多樣性的美麗之島，文化資產是文化的載體、歷史的記憶，更存在台灣居民世世代代的生活軌跡，是留傳後世的重要資產。

文化部文化資產局表示，110年度古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑共計33處報名，17處入選，其中8處獲選為優良個案，分別為：台北市市定古蹟「原台北北警察署（台灣新文化運動紀念館）」、台北市歷史建築「青田街 8 巷 10 號（和合青田）」、桃園市歷史建築「大溪和平路 48、48-1 號（源古本舖）」、台中市歷史建築「太平買菸場」、彰化縣歷史建築「永靖魏成美公堂」、雲林縣歷史建築「虎尾登記所（雲林記憶 Cool)」、高雄市歷史建築「九曲堂泰芳商會鳳梨罐詰工場」、澎湖縣縣定古蹟「高雄關稅局馬公支關」。

文化部文化資產局表示，「古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑」為兩年一次常態性評鑑，本次主題為「維古創生」，以維護古蹟，維繫歷史並且創造新生，永續傳承，期盼引發各界對於文化資產更多的關注，未來也將透過持續辦理評鑑，鼓勵更多的民眾及有志之士共同投入文化資產的管理維護。