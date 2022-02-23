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後勁溪水黑到不行 高市環保局查原來是泥沙
高雄近幾日陰雨綿綿，楠梓區有民眾路過後勁溪益群橋，發現後勁溪水面呈現黑色，立即拍下照片分享至地方臉書社團「我是楠梓人」引起網友熱議，高雄市環保局派員前往稽查，確認是農田水利署楠梓站為調節灌溉用水「倒壩」才造成底泥擾動，今天已恢復正常。
民眾發文照片可見，溪水呈現深黑色，水面上還有疑似垃圾的物體漂流。有網友質疑是工廠趁雨天偷排汙水，更稱一般通報檢舉後工廠停工會查無證據，也有網友表示已見怪不怪。
記者實際到後勁溪查看，發現溪水已恢復清澈。高雄市環保局表示，經洽農田水利署楠梓站，為便於灌溉，在後勁溪上游設置橡皮壩，昨天傍晚5時許為調節灌溉用水，將橡皮壩消氣進行排水（倒壩）。
高市環保局說，倒壩可讓後勁溪水位下降，但因水流急速擾動河川底泥，水色才變黑、混濁，根據民眾發文的照片也可見溪水確實有下降的情況。
高市環保局稽查人員今天下午4時許至後勁溪查看，上游橡皮壩還是倒壩狀態，水位依然低下，現場檢測水質pH7.63、導電度1156μS/cm並無異常，且水色正常，未有變黑混濁狀況。
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