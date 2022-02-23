幸運兒！全聯花628元買民生用品 抽到屏東購「百萬CRV」

屏東縣政府搭配五倍券推出「屏東購好禮」活動，21周來活動登錄達96萬筆，消費總額突破18億元。屏東縣潮州鎮劉小姐在全聯購買民生用品628元參加屏東購，今年1月7日在車城福安宮直播抽獎，在律師與眾人共同見證下，成為第二台百萬CRV幸運兒，劉小姐今現身HONDA屏東展示中心辦理交車服務。

屏東縣府指出，屏東購活動期間，周周抽5台iphone13與1台Gogoro，春節期間的6面一兩黃金，雙月更抽出一台HONDA CRV休旅車，加碼住宿券和宗教團體紅包加碼，與讓參加者熱血沸騰輕豪宅一戶，每周的直播抽獎置入縣府辦理活動和政策宣導也受到熱烈回響。

今年元月7日由副縣長吳麗雪在車城福安宮抽出第二台休旅車，在律師及眾人共同見證下，抽出序號「119976933」幸運兒，家住潮州劉小姐，她在潮州的全聯福利中心購買家裡民生用品，登錄屏東購好禮抽獎，原本期待得小獎就很幸運，沒想到居然中大獎，全家人因為新年開始就獲得幸運超開心。

縣長潘孟安說，到5月5日還有iphone 13手機55支、gogoro電動機車11台、Honda CRV休旅車2台，輕豪宅一戶，還有多張飯店優質民宿的住宿券等，民眾只要在屏東縣設立營業登記或稅籍登記發票開立的店家消費，紙本振興五倍券加上當次消費滿200元發票，或數位五倍券、其他現金、信用卡等在地一般消費滿500元的發票，詳實登載就可獲得一組抽獎序號，開放登錄直到4月30日止，越早登錄越有機會。

縣府提醒，曾經登錄過紙本五倍券要保留翻拍照片，紙本發票一定要留存正本，供作中獎時兌領憑證，才不會幸運之神到門口又送走。

城鄉發展處提醒，抽獎時間訂於每周五下午4點屏東縣政府YouTube官方頻道直播，開獎後，屏東購好禮網站及粉絲專頁將公告得獎者，得獎者需於開獎後兩周內提交領獎資料，經審核無誤後，活動小組將會通知領獎。