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屏縣畜牧千餘家 改善空氣品質設硫化氫、氨氣微型監測

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
空氣品質感測器，屏東縣今年將在畜牧業者周邊熱區放置40台可以監控硫化氫、氨氣的感測器元件，加強空氣品質改善。圖／屏縣環保局提供
空氣品質感測器，屏東縣今年將在畜牧業者周邊熱區放置40台可以監控硫化氫、氨氣的感測器元件，加強空氣品質改善。圖／屏縣環保局提供

屏東縣內畜牧場有上千場，屏東縣環保局為改善縣內空氣品質，跟環保署爭取經費，從2019年起縣內建置400台空氣品質微型感測器，今年元月起將在畜牧業場周邊裝設可以監測硫化氫與氨氣微型監測，現階段已完成安裝6台，預計3月底前將完成安裝40台。

屏縣環保局指出，翻轉下風處空氣品質，應用感測數據，創新環境治理，建置縣內400台空品感測器點位，感測器監控砂石與疏濬觀止專區，運用感測器取締露天燃燒，夜鶯早鳥專案搭配微型感測器稽查。

環保局統計，2021年應將感測器應用在環境執法稽查成果，稽查36件次，裁罰147萬元，相較於去年裁罰件上升，成長3.8倍。

環保局指出，改善縣內以往為人詬病汙水屎留成河、工廠排放、畜牧異味與露天燃燒等公害，啟動「夜鷹早鳥稽查無假期」搭配科技執法，遏止汙染。根據統計，2021年畜牧業臭味陳情案件，比前年減少 42％。另外在水質採樣部分，裁處656家，裁罰3065萬元。異味採樣部分，裁處47家，共裁罰589萬元。

環保局指出，跟環保署爭取經費，將在畜牧業場周邊熱區裝設微型感測器可以監測琉化氫與氨氣，預計在今年3月底前完成安裝40台。

環保局長顏幸苑說，扭轉印象，將環境管理走向制度化專業管理，108、109年度環保署環境總考核拿下「特優」，且是全國唯一大滿貫10項環保項目接獲講的縣市。在焚化廠、掩埋廠的全國考核中，從以往乙等，接連拿下甲等、優等，枋寮的掩埋場經整頓後，讓原本堆積垃圾髒亂，蛻變成生態公園樣貌。也藉由「天羅地網」、「夜鷹早鳥」專案，加強稽查，改善汙染與非法棄置，去年更查獲36件非法棄置案，移送檢方偵辦。

縣長潘孟安表示，讓民眾實際感受到屏東環境的改變，也與聯合國SDGs（永續發展指標）接軌，一同邁向永續環境。

空氣品質感測器，屏東縣今年將在畜牧業者周邊熱區放置40台可以監控硫化氫、氨氣的感測器元件，加強空氣品質改善。記者劉星君／攝影
空氣品質感測器，屏東縣今年將在畜牧業者周邊熱區放置40台可以監控硫化氫、氨氣的感測器元件，加強空氣品質改善。記者劉星君／攝影

屏東縣 空氣品質 環保署

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