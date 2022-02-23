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向優秀建築師招手！金門圖美館新建工程將對外徵設計圖

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府日前特別赴台辦說明會，公開向外界徵求金門圖美館新建工程的設計圖。圖／縣府提供
金門縣府日前特別赴台辦說明會，公開向外界徵求金門圖美館新建工程的設計圖。圖／縣府提供

備受各界關注的「金門縣中心圖書館美術館新建工程」在今年2月17日已經上網招標，金門縣政府今天表示，目前已正式開始向全國優秀的建築師徵求最佳設計方案，未來將經由二階段的競圖，預計6月底決選出首獎建築團隊。

金門縣政府祕書長陳祥麟表示，在縣民的支持及殷殷期盼下，「金門縣中心圖書館及美術館新建工程」終於要開始啟動了，這是金門縣政府非常重要的文化建設，同時也將為金門的文化場域創造新的里程碑。

據了解，這塊基地的面積約3.8公頃，建造費用約10.65億元，同時因應該案的特殊性及重要性，此案的服務費用提高至10%，且採建造費用固定費率計價，目地就是希望吸引全國建築師好手都加入此案的投標行列，提出一流水準的作品。

縣府表示，「金門縣中心圖書館及美術館新建工程」位於金寧鄉與金湖鎮交界附近，南側鄰近中山紀念林，是縣民假日休憩景點，基地區位良好、交通便利，位於金門島橫向主要幹道伯玉路中段位置，未來將結合藝文特區、中山紀念林創造金門縣藝文休憩一日生活圈。

相關「金門縣中心圖書館及美術館新建工程」公開競圖的招標資料，請上政府採購網(https://web.pcc.gov.tw/)下載，其他相關資訊請瀏覽本競圖活動網站：www.KLA.com.tw。

金門縣府日前特別赴台辦說明會，向設計師團隊徵求金門圖美館新建工程的設計圖。圖／縣府提供
金門縣府日前特別赴台辦說明會，向設計師團隊徵求金門圖美館新建工程的設計圖。圖／縣府提供

金門 圖書館 美術館

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