228連假將至 高市交通局預告：避開景點壅塞時段
228和平紀念日連續假期將至，高市交通局表示，連假期間高雄市區幹道及各景點周預期出現顯著車潮。依過往數據預測，幹道部分以假期前二日（26日、27日)總流量最高；景點周邊預計在連假第二日人、車流最多，流量約較一般假日增加10%至30%，交局呼籲民眾前往各景點盡量利用大眾運輸工具。
交通局表示，今年228連假遇台灣燈會活動，高雄市衛武營燈區及愛河灣燈區周邊部分道路將進行交通管制，且燈會現場不提供停車位，建議市民朋友搭乘公共運輸前往，出發前也要先了解活動周邊路況與交通管制資訊。
交通局預測，市區熱門景點周邊車流集中於每天下午兩點至七點，燈會活動周邊景點預計每天下午4點到晚上11點會有明顯人、車潮。市區大型購物中心，如巨蛋、夢時代、義享天地和義大世界等則在每天下午3點至晚上7點會有密集人、車潮。
國道周邊幹道部分，東向往國道方面，車流集中在每天早上10點至中午12點以及下午3點至晚上6點。西向往市區方面預估在每天中午12點至下午3點和下午5點至晚上8點持續有車多情形。
交通局提醒，民眾連假出遊途中請收聽廣播、注意道路上電子看板及導引牌面，可利用「高雄市即時交通資訊網https://traffic.tbkc.gov.tw/」查詢即時路況與公共運輸資訊，掌握管制措施、避開車多路段、時段。
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