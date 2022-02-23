時力批屏縣苛刻特教師 屏縣府：巡輔交通費依法辦理

時代力量屏東縣黨部主委詹智鈞、執行長高訓隆，今偕同屏東縣教育產業工會理事長、工會特教主委黃瓊慧，今在縣府門口召開記者會，質疑教育處特教科無預警取消特教巡輔老師膳雜費補，苛刻特教師。屏東縣府教育處表示，重視教師權益，特教師巡迴輔導交通費補助，縣府核實支應，一切依法辦理。

時代力量屏東黨部詹智鈞說，巡輔教師負責第一線特教，清楚教育現場面臨的問題，用自己的雙腳消弭因地域等各種限制導致的教育不平等。經立委陳椒華追查「107-109年屏東縣政府使用 教育部巡輔教師交通補助費」，時代力量屏東黨部質疑縣政，縣府對於巡迴輔導教師交通費執行使用率連年不足50%，這些人⺠納稅究竟錢用到哪裡？

教育處特教科無預警取消膳雜費補助，無視屏東縣鄉鎮地處偏遠、交通不易，僅給予客運票價或運價為基準交通費，詹智鈞說，教育處特教科無異是苛扣四處奔波的巡輔教師。

屏東縣教育產業工會陳建宏理事長、特教委員會主委黃瓊慧說，追查發現107到109 年屏縣府使用教育部巡輔教師交通補助費執行率皆未達50%，甚至109年度屏東縣身心障 礙經費補助總執行率僅達52%，剩餘款高達兩千五百多萬。

教育處表示，教育部對各縣市特教教師巡迴輔導交通費補助，補助範圍是巡迴輔導教師及專業人員巡迴服務交通費，依公式試算後預核經費予各縣市政府。各縣市政府應核實支應巡迴輔導教師交通費，剩餘款依規定應繳回中央，縣府皆依規定繳回。

教育處指出，對於巡迴輔導教師交通費的支給是依據「國內出差旅費報支要點」核實支給巡迴輔導教師交通費，與台南市、新北市、新竹縣、台東縣、金門縣、連江縣、嘉義縣、花蓮縣、宜蘭縣等縣市的作法相同。縣府對於教師勞動條件維護極為重視，也會適時反映並建議中央將雜費納入補助範疇。