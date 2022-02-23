228連續假期將至 金門警方預告加強取締酒駕

長達3天的228連假即將來臨，金門縣警方今天預告，228連假的連續3日，將在各重要路段編排勤務執行，以有效防制酒駕事故，確保民眾生命與財產安全，呼籲民眾醉不上道，喝酒可以找酒後代駕服務。

金門縣警局表示，金門縣近3年(108年至110年)發生酒後駕車肇事案件達167件，共造成5人死亡、162人受傷；其中去年就取締酒後駕車共194件。

金門縣警局金湖分局表示，為防範酒後駕車肇事的意外事件發生，縣警局金湖分局將全面動員所屬警力，於228連續假期擴大執行稽查、取締酒後駕車工作，以確保民眾生命、財產安全。

警方表示，為展現政府「酒駕零容忍」執法決心，杜絕駕駛人僥倖心態，並依行政院「道路交通安全改善專案」會議，擇定今年第一季以「防制酒駕」為重點工作項目；為配合警政署規劃執行「全國同步擴大取締酒後駕車專案勤務」，將於228連假在各重要路段編排勤務執行。

經警方統計，分析違規駕駛人酒後駕車之原因，以朋友、親戚家庭邀約聚餐最多，並自認為距離住家不遠、有喝但沒有酒醉、開車很穩定不會搖晃，然酒駕事故仍屢見不鮮，顯見有飲酒的民眾，仍普遍存有「不會那麼倒楣被警方攔查到且超過標準值」的僥倖心態。

金湖分局再次呼籲，『酒後不開車、開車不喝酒』、如須飲酒，請先『指定駕駛』或請親友代駕，警方可提供『代叫計程車』服務，請鄉親共同遵守交通安全規則。