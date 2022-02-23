民間再捐3輛 屏東縣復康巴士突破百輛

中央社 / 屏東縣23日電

屏東縣政府今天獲法輪禪寺釋圓通法師及富根建設捐贈3輛復康巴士，讓屏東縣的復康巴士來到102輛，縣長潘孟安表示，將大力協助縣府實現身障者及高齡者友善城市的理念。

捐贈儀式今天在屏東縣政府舉行，法輪禪寺釋圓通法師捐贈1輛，富根建設董事長楊宗諭捐贈2輛，由釋圓通與富根建設董事長楊宗諭親自捐贈，縣長潘孟安回贈感謝狀及身障者畫作。

潘孟安說，目前屏東縣復康巴士業務分屏北區、屏中區、屏南區及琉球鄉辦理，提供身障者就醫、就學、休閒旅遊、訪友、購物、參加社區日間照顧服務等的交通接送服務。

潘孟安表示，今天的捐贈讓屏東縣的復康巴士突破百輛，來到102輛，將大力協助屏東縣政府實現身障者及高齡者友善城市的理念。

社會處長劉美淑表示，復康巴士對屏東縣身障者、老人日常的交通協助真的很重要，住在屏北地區的一名老伯伯因中風導致半癱，原本都由太太陪同搭計程車作復建，但每週2次復健車資花費很高，得知復康巴士也能提供點對點的交通接送服務，便改使用復康巴士，恢復狀況良好。

屏東縣政府 身障者 巴士

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