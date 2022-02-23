高雄首件公辦都更案動土 市府分回100坪建公托空間

中央社 / 高雄23日電

高雄首件公辦都更捷運鳳山國中站案動土，預計興建6棟地上15層大樓，共546戶，114年完工。其中市府可分回124戶住宅、100坪公托空間，未來將由社會局佈建鳳山第4座公托中心。

高雄捷運鳳山國中站公辦都更案今天上午10時30分舉辦開工動土典禮，財政部國產署長曾國基、營建署副署長陳繼鳴、高雄副市長林欽榮、民進黨在地立委許智傑以及多名高市議員皆出席，並共同執鏟祈求工程順利。

林欽榮致詞時指出，市府自去年推動公共建設促參案，民間投資金額達新台幣850億元，其中「特貿三公辦都更案」民間投資金額高達775億元，顯示企業看好高雄產業發展。市府首件公辦都更「鳳山國中捷運站周邊公辦都更案」1月11日順利核定都更事業暨權利變換計畫，進入興建階段。

林欽榮說，市府今年也會持續推出「左營區機20公辦都更案」、「捷運衛武營站（O10）周邊土地開發案」、「捷運橘線大東站（O13）北側商業區土地開發案」、「岡山行政中心公辦都市更新案」等招商案，相信會有更多廠商一起搭上投資高雄的高速列車。

財政局長陳勇勝表示，鳳山國中站都更案基地位於中山東路、仁愛路、仁愛路17巷、中山東路76巷所圍街廓，基地面積約2300坪，全數為公有土地，交通區位良好。市府以公辦都更方式開發與國城建設簽約，今年完成都更審議核定實施。

財政局新聞稿指出，此案採銀級綠建築、無障礙第二級環境設計，將興建6棟（地上15層、地下3層）鋼筋混凝土造的住商大樓，以打造安全及優質住宅環境為目標，預計興建546戶，更新後市府取回124戶住宅單元，將可供投資高雄的企業員工安家使用，相關收益也挹注市庫。

財政局指出，國城建設投資此案22億元，全案預計114年完工落成，國城建設更承諾回饋捐贈一座YouBike，且提供市府100坪公益空間，未來將由社會局佈建鳳山區第4座公立托嬰中心；另規劃提供約800坪開放空間供住戶及附近居民使用。

都更 捷運 林欽榮

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