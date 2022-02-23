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「優人神鼓」屏菸開幕表演 開啟歷史場域沉浸式體驗

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
享譽國際「優人神鼓」2月25日將在屏菸1936文化基地開幕演出，優人舞者以經典曲目，帶領民眾穿梭屏東菸葉館，透由鼓聲與肢體詮釋，開啟歷史場域與藝術融合的沉浸式體驗。圖／屏東縣府文化處提供
享譽國際「優人神鼓」2月25日將在屏菸1936文化基地開幕演出，優人舞者以經典曲目，帶領民眾穿梭屏東菸葉館，透由鼓聲與肢體詮釋，開啟歷史場域與藝術融合的沉浸式體驗。圖／屏東縣府文化處提供

享譽國際「優人神鼓」2月25日將在屏菸1936文化基地開幕演出，優人舞者以經典曲目，帶領民眾穿梭屏東菸葉館，透由鼓聲與肢體詮釋，開啟歷史場域與藝術融合的沉浸式體驗。屏東縣政府表示，當日於下午2點開放民眾入園，前100名可獲得開園限定福袋。 

文化處表示，屏菸1936文化基地在本周五下午5點半盛大開幕，邀請「優人神鼓」在園區入口金葉廣場，以擊鼓祈福儀式，迎接民眾入園。接著，優人舞者以雲腳方式，穿梭於屏東菸葉館，開啟歷史場域的探索，在菸葉除骨、複薰等大型加工機具間，以優人神鼓曲目獨特性，用鼓聲、銅鑼等不同樂器的屬性，創造空間音樂感，在舞者忽快忽慢的移動步伐當中，遊走空間，也引領觀眾穿越時間長河，平靜的享受此空間的美好。

優人神鼓繼去年在屏東縣民公園演出，掀起萬人觀賞的盛況。這次特別為屏菸開幕，呼應園區的沉浸式體驗為特色，以「時間長河」為主題，設計一段精彩演出，帶出歷史與藝術的奇妙關係，呈現出再生的新意涵。

文化處長吳明榮說，迎接屏菸開幕，25日下午2點開園，開幕當天至2月28日每天推出限量100份開園禮， 民眾只要上「屏菸1936文化基地」臉書按讚就有機會獲得。

此外，園區開園時間每日上午9時到晚間10時；各展覽館舍至3月底前免費參觀，除週一休館，平日參觀時間為上午9時-下午6時，周五至周日為上午9時-晚上9時，為管制館內人流，採現場抽號碼牌方式入館。

享譽國際「優人神鼓」2月25日將在屏菸1936文化基地開幕演出，優人舞者以經典曲目，帶領民眾穿梭屏東菸葉館，透由鼓聲與肢體詮釋，開啟歷史場域與藝術融合的沉浸式體驗。圖／屏東縣府文化處提供
享譽國際「優人神鼓」2月25日將在屏菸1936文化基地開幕演出，優人舞者以經典曲目，帶領民眾穿梭屏東菸葉館，透由鼓聲與肢體詮釋，開啟歷史場域與藝術融合的沉浸式體驗。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 優人神鼓 福袋

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