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新舊交融亮點多 大港倉老建物引年輕品牌進駐

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿說，大港倉現已活化4座倉庫，後續還有5座倉庫將繼續推進，將打造為「酒吧一條街」，實現海岸夜生活。圖／高雄港區土地開發公司提供
高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿說，大港倉現已活化4座倉庫，後續還有5座倉庫將繼續推進，將打造為「酒吧一條街」，實現海岸夜生活。圖／高雄港區土地開發公司提供

2022台灣燈會吸引大量人潮造訪高雄，1月底開張試營運的高港棧庫群「大港倉410」是新亮點，年輕人喜愛的樂檸漢堡、永心鳳茶、運動品牌陸續進駐，高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿說，大港倉現已活化4座倉庫，後續有5座倉庫將繼續推進，打造為「酒吧一條街」，實現海岸夜生活。

大港倉占地1800坪，涵蓋4座倉庫，緊鄰高雄港大港橋，保存碼頭倉庫梁柱結構，從店內往外看，能飽覽大港橋與港口風光。陸續引入藝文、餐飲、休閒等商業機能，現已招商7成，並串聯棧貳庫、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心，形成高雄亞灣休閒遊憩觀光廊帶，要讓工作、生活、觀光遊憩自然融合。

高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿表示，目前有些店鋪先以快閃店型態呈現，暑假前會再「華麗變身」，餐飲部分後續有燒肉、酒家菜即將進駐。

談到大港倉藍圖，沈妙姿神情眉飛色舞。她說，大港倉藉由翻新老高港歷史面貌，昔日儲貨舊倉庫群轉身為職人食肆、大港潮文創禮店、裏船溜花園，港灣魅力景致結合蓬萊港區舊有碼頭場域特色，遊逛水岸饒富況味風情，維持港口碼頭場域公共性、開放性、服務性，後續還有5棟倉庫將繼續活化，分期分區逐步推進。

當地公共藝術「大港迴聲」也是亮點，搖擺鐘及37顆銅鐘在大港倉打造新地景和聲景，重現50年代高雄港出口香蕉極盛時，起重機吊起一簍簍香蕉歷史畫面，值得細細品味。

高雄港區亮點不斷，亞洲最長旋轉橋「大港橋」2020年啟用後成為人氣地標，沈姿妙指出，高雄港蓬萊舊港區曾在台灣出口歷史扮演舉足輕重地位，大勇和大義倉庫群轉變成駁二藝術特區，每年吸引超過500萬觀光人次。鹽埕、鼓山區舊港區曾是台灣的門戶，是昔日商業經濟活絡熱區，市府團隊攜手土開公司持續提高舊港區價值，除既有港口進化發展外，也讓城市和港灣更緊密連結。

高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿說，大港倉現已活化4座倉庫，後續還有5座倉庫將繼續推進，將打造為「酒吧一條街」，實現海岸夜生活。圖／高雄港區土地開發公司提供
高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿說，大港倉現已活化4座倉庫，後續還有5座倉庫將繼續推進，將打造為「酒吧一條街」，實現海岸夜生活。圖／高雄港區土地開發公司提供
1月底開張試營運的高港棧庫群「大港倉410」是新亮點，年輕人喜愛的樂檸漢堡、永心鳳茶、運動品牌陸續進駐。記者王慧瑛／攝影
1月底開張試營運的高港棧庫群「大港倉410」是新亮點，年輕人喜愛的樂檸漢堡、永心鳳茶、運動品牌陸續進駐。記者王慧瑛／攝影
1月底開張試營運的高港棧庫群「大港倉410」是新亮點，年輕人喜愛的樂檸漢堡、永心鳳茶、運動品牌陸續進駐。記者王慧瑛／攝影
1月底開張試營運的高港棧庫群「大港倉410」是新亮點，年輕人喜愛的樂檸漢堡、永心鳳茶、運動品牌陸續進駐。記者王慧瑛／攝影
1月底開張試營運的高港棧庫群「大港倉410」是新亮點，年輕人喜愛的樂檸漢堡、永心鳳茶、運動品牌陸續進駐。記者王慧瑛／攝影
1月底開張試營運的高港棧庫群「大港倉410」是新亮點，年輕人喜愛的樂檸漢堡、永心鳳茶、運動品牌陸續進駐。記者王慧瑛／攝影
1月底開張試營運的高港棧庫群「大港倉410」是新亮點，年輕人喜愛的樂檸漢堡、永心鳳茶、運動品牌陸續進駐。記者王慧瑛／攝影
1月底開張試營運的高港棧庫群「大港倉410」是新亮點，年輕人喜愛的樂檸漢堡、永心鳳茶、運動品牌陸續進駐。記者王慧瑛／攝影
1月底開張試營運的高港棧庫群「大港倉410」是新亮點，年輕人喜愛的樂檸漢堡、永心鳳茶、運動品牌陸續進駐。記者王慧瑛／攝影
1月底開張試營運的高港棧庫群「大港倉410」是新亮點，年輕人喜愛的樂檸漢堡、永心鳳茶、運動品牌陸續進駐。記者王慧瑛／攝影
高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿說，大港倉現已活化4座倉庫，後續還有5座倉庫將繼續推進，將打造為「酒吧一條街」，實現海岸夜生活。圖／高雄港區土地開發公司提供
高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿說，大港倉現已活化4座倉庫，後續還有5座倉庫將繼續推進，將打造為「酒吧一條街」，實現海岸夜生活。圖／高雄港區土地開發公司提供
1月底開張試營運的高港棧庫群「大港倉410」是新亮點，年輕人喜愛的樂檸漢堡、永心鳳茶、運動品牌陸續進駐。記者王慧瑛／攝影
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「大港迴聲」是大港倉亮點公共藝術，搖擺鐘及37顆銅鐘在大港倉打造新地景和聲景，重現50年代高雄港出口香蕉極盛時，起重機吊起一簍簍香蕉歷史畫面。記者王慧瑛／攝影
「大港迴聲」是大港倉亮點公共藝術，搖擺鐘及37顆銅鐘在大港倉打造新地景和聲景，重現50年代高雄港出口香蕉極盛時，起重機吊起一簍簍香蕉歷史畫面。記者王慧瑛／攝影

高雄港 碼頭 香蕉

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