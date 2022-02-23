內洋靶場訓練頻繁恐擾民 陳玉珍：已爭取施作避彈牆

金沙地區內洋軍事靶場射擊訓練頻繁，導致附近居民覺得困擾，金門縣立委陳玉珍今天表示，在審查111年度總預算時，已跟陸軍司令部參謀長章元勳協商好，將撥3000萬元經費在靶場周遭施作避彈牆，避免流彈外射跟噪音，同時要求今年發包完成。

金沙鎮大洋里日前針對內洋靶場週邊道路樹木修剪問題舉行里民溝通協調座談會，與會者除金門立委陳玉珍外，還包括金防部政戰主任張榮順、金門縣民政處長蔡西湖、金沙鎮長吳有家、大洋里長吳有泰及當地里民，現場除座談會議題外，也針對內洋靶場射擊訓練所引發安全疑慮及噪音問題熱議。

會中有居民反映，金沙地區內洋軍事靶場，長期干擾到內洋村居民安寧及耕作上的安全，一直無法解決，甚至有居民還表示孫子天天受到打靶聲音的驚嚇，甚至還要去收驚！

對此，陳玉珍說，她在上會期衛環委員會中曾經質詢過環保署長張子敬，張子敬回應，軍事靶場噪音涉及國防，並不適用環保署的噪音相關管制法令，但環保署會與國防部共同檢討「軍事機關及其所屬單位之場所工程設施及機動車輛航空器等裝備噪音管制辦法」，找尋協助解決當地居民噪音問題。

除內洋靶場噪音問題外，會中里民也反映說，希望在清明前後10天內，軍方能不要安排射擊訓練，同時針對靶場周邊道路能協助清理乾淨，以及能夠編列睦鄰經費，協助周邊居民安裝氣密窗，以降低噪音聲量，陳玉珍均請軍方將里民意見帶回研議。

另外陳玉珍也提到，她在立法院與陸軍參謀長章元勳協商過，針對內洋靶場噪音問題，陸軍司令部必須要強化周邊噪音檢測，調整射擊天數，降低噪音影響，並於今年完成「增設避彈牆」發包作業，以強化當地居民的安全及降低噪音困擾。針對里民建議希望能比照防制航空噪音安裝氣密窗部分，未來也將持續與陸軍司令部協調，希望能夠爭取睦鄰經費，提供靶場周遭住戶施作「隔音氣密窗」，以降低居民生活的干擾。