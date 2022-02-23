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本土+2例連5日個位數 設計師鄰桌用餐客人確診

部落頭目娶媳婦席開百桌 派出所寄放近百萬禮金

中央社 / 高雄23日電

高雄茂林多納里魯凱族頭目家族20日舉辦婚宴，但因適逢假日銀行未營業，擔心收取禮金遭竊。轄區派出所獲悉主動協助將近百萬禮金寄存所內槍械室，新郎阿姨也向警方致謝。

高雄市政府警察局六龜分局今天上午發布新聞稿指出，茂林區多納里魯凱族頭目家族2月20日中午舉辦婚宴，席開百桌，屏東縣排灣族、高雄那瑪夏區、桃源區等各地親友均前來參加，但因適逢週日銀行未營業，又擔心人潮來往，收取的禮金放在家中恐成宵小覬覦目標，眾多親友又無暇看管。

多納派出所長李志能得知後，主動協助新郎阿姨將近百萬婚禮禮金寄存派出所槍械室內保管，並列入值班台交接項目，待隔天金融機構上班，再協助將代保管禮金護送至金融機構存放，新郎阿姨對派出所能適時提供協助也表達無比感謝。

六龜分局表示，民眾辦理婚宴收取鉅額禮金，若未妥善放置恐遭宵小覬覦，派出所均能提供代保管服務。也呼籲喜宴貴重物品不可置放明顯處，同時應做上暗號或將特徵、形式、編號記下。

六龜 魯凱族 屏東縣

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