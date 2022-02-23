枋寮漁港擴建4年完成太漫長 立委爭取縮短一半時間

屏東縣枋寮漁港近年面臨航道淤沙嚴重、泊位不足問題，縣府去年完成擴建計畫可行性評估，針對港區擴建、航道淤砂和新設海洋休閒遊憩專區擬定短中長程計畫，近程訂今年向中央爭取擴建港區5.5億元經費，規畫2025年完成，地方反映時間太長；立委周春米今天會勘時表示，縣府報中央審核同時，可在今年完成設計，明年即可動工，4年縮短到2年，以造福漁民並促進觀光。

縣府海洋及漁業事務管理所表示，枋寮漁港原利用枋寮河口的泊地供竹筏停泊，50年代以後因沿海漁業興起，捕撈技術及漁船載具改良，竹筏僅用於接駮漁貨，機動漁船因河口淤積難停泊，直到1996年第2外港啟用，升為二等港，情況才改善，目前設籍漁船約200多艘，近年因受颱風及異常氣候影響，沿岸漂沙進入港內，航道淤積嚴重，頻率也提高，除定期清淤並規畫擴建港區，增加50至60席位。

縣府去年針對漁業需求條件、港區擴建方案、航道淤砂和海洋休閒遊憩專區等問題擬定發展方案，近程展開航道清淤並向中央爭取擴建經費，粗估經費5.5億，涉及環評作業的海洋休閒遊憩專區列中長程計畫。鄉長陳亞麟說，小琉球近年旅遊夯，地方希望港區能保留遊艇和交通船泊位，為未來的枋寮至琉球航線做準備，另在港嘴設北堤防，徹底解決淤沙問題。

針對地方反映枋寮漁港擴建計畫一直卡在規畫及經費爭取階段，4年時間太漫長，周春米今天到漁港會勘時說，枋寮漁港在捕魚季節時，常有外來船隻借港停泊，加上漁港淤積問題，提醒農業處盡快送交計畫外，也應同步啟動設計規畫，在農委會和國發會經費撥款時，能即刻啟動工程，不浪費時間。