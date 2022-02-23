影／小三通何時復航？楊鎮浯：已向中央遞交申請書

小三通停航已經2年多了，各界都相當關注何時可重啟。金門縣長楊鎮浯今天表示，已向中央遞交完善的復航計畫書，希望能夠把原本春節擬實施的小三通專案，改成清明返鄉高峰來實施，這部分會向兩岸的有關單位來爭取，讓小三通復航似乎露出曙光。

楊鎮浯表示，對於小三通復航，縣府一貫的態度就是，在整體防疫無虞、在疫情可控的情況之下，只要具備的條件符合，我們都會來全力推動，楊鎮浯強調，在整體評估下，跟2年前小三通關閉的情形相較，目前整體來說，在防疫旅館、防疫車隊、醫護能量，鄉親疫苗的接種率，都已初步達到免疫環境的條件下。

現階段隨著疫情可控，縣府已經逐步爭取小三通能適度開放。

楊鎮浯透露，昨已跟中央遞交完善的復航計畫書，裡面包括分階段實施小三通等內容，他也提及，目前爭取專案復航，而這本來是春節要專案實施，但因為變種病毒omicron疫情嚴峻，才把小三通復航時間暫緩。