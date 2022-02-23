台電大林廠燃氣機組改建 環團質疑增氣未減煤幽靈抵換

台電今天下午舉辦大林發電廠燃氣機組更新改建計畫公開說明會，南部反空汙聯盟和大林蒲居民今到高雄市政府四維中心抗議，質疑如此是只增氣、不減煤，且空汙抵換竟能超前預支，令環團不解。

高雄市環保局表示，大林電廠燃氣機組相對於燃煤機組減少約35％碳排放、35%氮氧化物及100%硫氧化物排放，市府將依「高屏總量管制」、電力業加嚴標準及既定減煤期程嚴格把關。

台電指出，燃氣機組更新改建計畫是為因應大高雄地區產業用電需求，及考量未來南部地區再生能源大量併網的電力系統穩定，計畫用地位於大林發電廠廠區內，利用既有3、4 機拆除後空地及廠內剩餘空間，總面積約14公頃。規畫設置總裝置容量140萬瓩以下的2部燃氣複循環機組及其他相關附屬設施。

南部反空汙聯盟發言人李建誠表示，大林電廠擴建將增加140萬瓩容量的2部燃氣機組，年需14億立方米的天然氣。天然氣是「過渡能源」，作為替代高汙染煤炭的橋接選項，且仍有高碳排和高暖化溫室氣體甲烷等問題，並非「潔淨能源」。對於列為三級空汙防制區的高雄來說，燃氣增加氮氧化物NOx等空氣汙染物。

住在大林蒲的要健康婆婆媽媽高雄團長洪秀菊質疑，環評書中的空汙抵換量是如何削減計算的？為何一部6號機可以抵換775公噸的空汙量？難道可以超前預支？還是排放量有「暗帳」，可以死灰復燃、重覆計算？環保局核發的實際削減證明應該要說明清楚，免得有「作弊」嫌疑。

高雄健康空氣行動聯盟黃義英表示，長期以來都是高雄負擔火力發電的汙染，且高雄的人均碳排已超出全台平均，這次燃氣擴建增加297萬噸的溫室氣體排放量，高雄變成「超暖城市」。

屏東環盟洪輝祥拿出奶嘴要送給高雄市長陳其邁，諷刺其離不開化石燃料的餵養，也治理不了空汙。

王文心博士，根據環保署資料，2020年10月到2021年3月的空汙季， 全國空品良好比率、AQI ≤50的日數比率，北北基超過55%， 高雄市僅有1.85%，全台敬陪末座。科學實證指出懷孕婦女若暴露在高濃度的空汙中，容易產下低體重的胎兒，影響孩童身心。

環保局表示，台電大林廠新設2座燃氣機組的空汙排放量，應依「固定汙染源空氣汙染物實際削減量差額認可保留抵換及交易辦法」取得足額抵換量，並無新增排放量。高雄市已於110年公告「高雄市電力業加嚴標準」，針對新設複循環燃氣發電機組訂定氮氧化物排放標準為10ppm，台電大林廠於環評承諾為5ppm。