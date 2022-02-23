屏東縣枋寮、佳冬2/24徵才17家廠商釋逾200職缺

勞動部潮州就業中心在2月24日上午9點半至中午12點半，在佳冬鄉農會推廣教育中心2樓舉辦「枋寮·佳冬現場徵才」，有17家廠商釋出超過200個職缺，其中揚泰綠能釋出的業務儲備主管職月薪有機會上達6萬元，歡迎求職者把握機會到場應徵。

潮州就業中心主任楊采蘭說，本場徵才活動專為佳冬鄉及鄰近鄉鎮的民眾辦理，同時吸引許多屏南工業區的廠商、在地企業前來參與，並釋出多元工作機會，包括凱撒大飯店釋出房務人員，鼎立飯店釋出餐飲服務員，正翊國際釋出門市人員，燁興企業釋出設備儀電技術員，華欣食品釋出外勤業務人員，百首開發釋出廠務人員，樂聯工業釋出操作業員，台灣紫光湧泉企業釋出工務操作員，揚泰綠能釋出技術員，耆安釋出照顧服務員等各項職缺。

楊采蘭說，另外，台灣紫光湧泉企業還釋出薪資可達3.5萬元設備維修人員職缺，鼎立飯店釋出薪資可達3.6萬元的安全禮賓人員職缺，良安行釋出薪資可達4萬元鐵工/學徒，中鋼保全釋出薪資可達4萬元廠區安全控制人員，誠鑫管理顧問有限公司釋出薪資可達4.4萬元的照顧服務員，合順資源科技釋出薪資可達4.9萬元以上操作工，以及揚泰綠能釋出薪資可達6萬元的業務儲備主管職缺，詳情請洽潮州就業中心08-7882214。