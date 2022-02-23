快訊

120萬劑莫德納準備好了 第24期疫苗上午10時起分流預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東縣枋寮、佳冬2/24徵才17家廠商釋逾200職缺

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
勞動部潮州就業中心2月24日上午9點半至中午12點半，在佳冬鄉農會推廣教育中心2樓舉辦「枋寮·佳冬現場徵才」，有17家廠商釋出超過200個職缺。圖／潮州就業服務中心提供
勞動部潮州就業中心2月24日上午9點半至中午12點半，在佳冬鄉農會推廣教育中心2樓舉辦「枋寮·佳冬現場徵才」，有17家廠商釋出超過200個職缺。圖／潮州就業服務中心提供

勞動部潮州就業中心在2月24日上午9點半至中午12點半，在佳冬鄉農會推廣教育中心2樓舉辦「枋寮·佳冬現場徵才」，有17家廠商釋出超過200個職缺，其中揚泰綠能釋出的業務儲備主管職月薪有機會上達6萬元，歡迎求職者把握機會到場應徵。

潮州就業中心主任楊采蘭說，本場徵才活動專為佳冬鄉及鄰近鄉鎮的民眾辦理，同時吸引許多屏南工業區的廠商、在地企業前來參與，並釋出多元工作機會，包括凱撒大飯店釋出房務人員，鼎立飯店釋出餐飲服務員，正翊國際釋出門市人員，燁興企業釋出設備儀電技術員，華欣食品釋出外勤業務人員，百首開發釋出廠務人員，樂聯工業釋出操作業員，台灣紫光湧泉企業釋出工務操作員，揚泰綠能釋出技術員，耆安釋出照顧服務員等各項職缺。

楊采蘭說，另外，台灣紫光湧泉企業還釋出薪資可達3.5萬元設備維修人員職缺，鼎立飯店釋出薪資可達3.6萬元的安全禮賓人員職缺，良安行釋出薪資可達4萬元鐵工/學徒，中鋼保全釋出薪資可達4萬元廠區安全控制人員，誠鑫管理顧問有限公司釋出薪資可達4.4萬元的照顧服務員，合順資源科技釋出薪資可達4.9萬元以上操作工，以及揚泰綠能釋出薪資可達6萬元的業務儲備主管職缺，詳情請洽潮州就業中心08-7882214。

薪資 勞動部 農會

延伸閱讀

屏東縣2.8萬輛二行程機車 縣府加碼汰舊換購補助

屏警破海上運毒 檢察官感慨遇「豬隊友」來攪局

30年來的大假日都塞車！　台1線水底寮增設外環道2025年完工

屏縣警分局長異動 首位女督察長上任

相關新聞

高市打造在地特色燈節 林園汕海灘燈節倒數計時中

2022台灣燈會倒數計時中，暌違20年燈會再次回到高雄，市府抓住機會行銷城市，打造雙主場衛武營、愛河灣兩大展區，佔地超過...

屏東縣枋寮、佳冬2/24徵才17家廠商釋逾200職缺

勞動部潮州就業中心在2月24日上午9點半至中午12點半，在佳冬鄉農會推廣教育中心2樓舉辦「枋寮·佳冬現場徵才」，有17家...

紙風車《武松愛老虎》新春特別版 衛武營戶外連演3天

2022台灣燈會在高雄，高雄市文化局與衛武營國家藝術文化中心在衛武營北側廣場，打造「愛虎親子創意特區」，安排「愛虎美術館...

屏東機車汰舊換新 補助加碼

機車廢氣是屏東縣空汙主要汙染源之一，尤其是老舊二行程機車，縣環保局為加速改善空氣品質，鼓勵淘汰老舊機車，提供換購、新購電...

金門酒後代駕 民眾喊貴

金門縣近3年酒駕肇事167件，造成5死162傷，縣府規畫代駕，金門監理站洽談業者本周起營運，1趟1千元至1500元，民眾...

高雄機場 去年旅次創50年新低

高雄國際機場2018年有700萬旅次，受疫情衝擊去年跌剩83萬人次，創50年新低。機場商店縮短營業時間，二樓餐飲區招商多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。