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紙風車《武松愛老虎》新春特別版 衛武營戶外連演3天

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
紙風車劇團經典《武松愛老虎》，2月25日到2月27日在衛武營北側廣場連演7場，演出後加碼《紙風車愛虎遊行》。圖／高雄市文化局提供
紙風車劇團經典《武松愛老虎》，2月25日到2月27日在衛武營北側廣場連演7場，演出後加碼《紙風車愛虎遊行》。圖／高雄市文化局提供

2022台灣燈會在高雄，高雄市文化局與衛武營國家藝術文化中心在衛武營北側廣場，打造「愛虎親子創意特區」，安排「愛虎美術館」、「邱比虎」、「北寂熊」、「月亮翹翹板」和「愛虎的家」情境裝置。文化局再推出壓軸親子好戲紙風車劇團經典《武松愛老虎》，2月25日到2月27日連續三天盛大演出7場，演出後更加碼《紙風車愛虎遊行》。

《武松愛老虎》的故事，敘說景陽崗下的所有村民們生活並不快樂，眾人天天因為日常生活中的一些芝麻綠豆事而爭吵，所有人又因為老虎的出現而更加人心惶惶。有天武氏三兄弟到客棧歇腳，一聽到有百兩黃金作為打虎獎金，生性膽小卻負責任的武松，在兩個貪心的隨從武拾和武佰的設計之下，陰錯陽差的竟成了「打虎英雄」。

高雄市文化局表示，《武松愛老虎》故事除了傳達現代動物保育的觀念、愛與和平的普世價值，在劇中呈現趣味的台中台，其中跑馬景還讓千山萬水在舞台上動感呈現。劇中音樂是作曲家陳揚設計創作，每段配樂充滿童趣且朗朗上口，是紙風車劇團成立30周年以來最受歡迎的經典親子劇。此次特別加碼《紙風車愛虎遊行》，是高雄專為孩子設計的虎年禮物，由愛虎家族、森林動物朋友及花露露等萌度破表的動物巨星雲集，有歌有舞歡樂遊行。

《武松愛老虎》及《紙風車愛虎遊行》的演出地點，在衛武營國家藝術文化中心北側廣場。2月25日晚上7點，26日下午2點、4點與晚上7點，27日下午2點、4點與晚上7點，免費演出7場。

紙風車劇團經典《武松愛老虎》，2月25日到2月27日在衛武營北側廣場連演7場，演出後加碼《紙風車愛虎遊行》。圖／高雄市文化局提供
紙風車劇團經典《武松愛老虎》，2月25日到2月27日在衛武營北側廣場連演7場，演出後加碼《紙風車愛虎遊行》。圖／高雄市文化局提供
紙風車劇團經典《武松愛老虎》，2月25日到2月27日在衛武營北側廣場連演7場，演出後加碼《紙風車愛虎遊行》。圖／高雄市文化局提供
紙風車劇團經典《武松愛老虎》，2月25日到2月27日在衛武營北側廣場連演7場，演出後加碼《紙風車愛虎遊行》。圖／高雄市文化局提供
紙風車劇團經典《武松愛老虎》，2月25日到2月27日在衛武營北側廣場連演7場，演出後加碼《紙風車愛虎遊行》。圖／高雄市文化局提供
紙風車劇團經典《武松愛老虎》，2月25日到2月27日在衛武營北側廣場連演7場，演出後加碼《紙風車愛虎遊行》。圖／高雄市文化局提供

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